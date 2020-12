Reconocen trayectoria de Elvira Richards

La afición cinéfila de su familia fue la inspiración para que Elvira Richards decidiera dividir su vida en fotogramas. Así, desde muy chica, comenzó a escribir un guion donde las idas a los cines de la ciudad acaparaban el primer plano. “El cine siempre ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón”.

Esa es la filosofía que ha guiado a la lagunera en el camino de la cinematografía, donde una carrera de más de dos décadas le ha acreditado como ganadora del Premio por Trayectoria de la II Muestra de Cine Coahuila, galardón que le fue entregado antier en una ceremonia virtual.

A través de una entrevista telefónica, esta cineasta lagunera compartió sus orígenes en los salones del Teatro Isauro Martínez, así como los requisitos que exige su profesión como directora de casting.

PASIÓN ACTORAL

Después de realizar el papel de espectadora, Elvira se acercó a la actuación en 1986 con un talento innato en plena latencia.

Entonces, Rogelio Luévano y Nora Manneck fungieron como sus primeros instructores.

Entre bromas, asegura que al ser signo piscis, el ejercicio del arte le estaba destinado. A esto, le añadió una perspectiva humana y espiritual, para que una combinación.

“Antes de estudiar actuación, pertenecía a un grupo de teatro de la iglesia. Hacíamos teatro evangelizador y empezamos las clásicas pastorelas”.

El amor por los escenarios la llevó, junto a otros artistas, a realizar una versión de la obra Jesucristo Superestrella para a traer a la gente hacia las actividades pastorales. Esta puesta visitó varias comunidades e iglesias en la Comarca Lagunera. Incluso, Elvira recuerda haber actuado en plena calle y en escenarios de tierra cuando un centro eclesiástico se encontraba en construcción.

Después, Elvira trabajó en una sucursal de una cadena bancaria que se encontraba en la esquina de la calzada Colón y la avenida Matamoros. De allí, cada tarde partía con prisa hacia al anexo del Teatro Isauro Martínez, aún con su traje sastre y resonando sus tacones contra el suelo, para cursar clases de actuación.

En su primera entrevista con Rogelio Luévano, una biblia en manos de Elvira captó la atención del maestro, como esos acentos visuales que emplean los cineastas para marcar un momento importante. Después, la lagunera quedó en el curso propedéutico y así cantó claqueta a su formación.

“El teatro me dio todo. Me abrió un mundo, me abrió un panorama muy amplio, me amplió mi cultura general, me hizo ser sensible y me enamoré de la actuación (…) El teatro es el que te da las tablas, el que te forma, el que te permite trabajar personajes con más mesura y ya después te vas a otras áreas, como el cine o la televisión, y puedes implementar lo aprendido en el teatro”.

EN EL CASTING

Fue en el año 2000 cuando un llamado en Ciudad de México le permitió laborar como asistente de casting. En cuatro años aprendió el oficio y esto le permitió trabajar en películas como El tigre de Santa Julia (2002) de Alejandro Gamboa, Once upon a time in Mexico (2003) de Robert Rodríguez o Fuera del cielo (2007) de Javier Patrón, entre otras. Luego, se independizó y fundó su propia compañía, para trabajar en cintas como La Cebra (2011).

La dirección de casting es uno de los elementos escondidos detrás de la pantalla, donde existe un mundo pocas veces visible para el espectador. Allí radica la esencia del cine, en ese grupo de personas cuya tarea, por minúscula que parezca, es esencial para la filmación de una película.

“Atrás hay un mundo de personas que no se ven, desde el que jala el cable hasta el que adorna el lugar, el que hace arte, los que te visten, los que te maquillan, los que te dan los alimentos, los técnicos que van y vienen, el del sonido, los de catering, los de transporte, los de locaciones. Es un mundo, es un batallón de personas que hacen posibles que la acción suceda y se quede en la pantalla”.

Uno de los factores más emocionantes de su trabajo es ver cómo algunos de sus actores se han consagrado en el séptimo arte. Elvira también se preocupa por darle oportunidad a los jóvenes e instruirles que, para un actor, es obligatorio permanecer en el aquí y en el ahora, pues esto le permitirá lograr una interpretación adecuada.

“Lo que intento es poner rostros nuevos, que se les vea. Afortunadamente he tenido la suerte de que varios de esos chicos que yo vi apenas saliendo de la escuela, o que me fueron a entregar sus fotos y su currículum. Al momento de estar perfilando, de estar buscando actores que sean adecuados para aquello que esté escrito en el papel y en la historia, he tenido la fortuna de tener muchos aciertos”.

Con una voz envuelta en tono de satisfacción desde el altavoz telefónico, Richards asegura que más que un trabajo, su oficio es una pasión. Encontrar un equilibrio entre actores jóvenes y con trayectoria, es el reto que aparece en cada producción donde es contratada.

En ese tenor de agradecimiento, se dijo contenta por haber recibido un reconocimiento a su trayectoria por parte de la Muestra de Cine Coahuila.

“Uno puede estar trabajando por amor a tu trabajo, porque te apasiona lo que haces y todo, pero es muy lindo, que aunque uno no trabaje en aras de ganarte un premio, haya muchachos que sean capaces de ver lo que has hecho en tantos años de trabajo. Eso yo lo agradezco muchísimo”.