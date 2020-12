Rechazan aspirantes de Morena a estados

Militantes de Morena se instalaron en plantón afuera de la sede nacional de su partido, y descalificaron a David Monreal como aspirante a la gubernatura de Zacatecas.

Fernando Arteaga, quien se ostenta como presidente estatal de ese partido, afirmó que Monreal es externo a la estructura morenista, y que avalan las precandidaturas del senador con licencia José Narro Céspedes, al Alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, y José Luis Medina Lizalde.

"Enviaron una carta los tres aspirantes, Luis Medina, Ulises Mejía y el también senador José Narro, pero no es a título personal, y que se respete primero el proceso, y luego se invite a los externos a participar", informó.

En una misiva, que aseguran firmó Narro Céspedes y que sería entregada a la dirigencia nacional, se denuncia un presunto abuso de las encuestas, compra de medios y hasta 'dedazo'.

"Vemos con desagrado y preocupación que quieren silenciar la voz de la militancia zacatecana de Morena; quieren imponer un personaje que no es del partido y cuya honestidad se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones", dice el texto.

Adán González informó que se quedarán al menos tres días en el plantón, a menos que la dirigencia nacional resuelva sus peticiones.

El pasado 9 de diciembre, el diputado morenista Ricardo del Sol demandó a su partido que le niegue el registro a David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, por presuntas irregularidades en el programa Crédito Ganadero a la Palabra.

David Monreal, quien contendió por la gubernatura en 2010 y 2016, renunció como coordinador de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 30 de octubre.

DEMANDA MOSTRAR ENCUESTA

Renato Sales, aspirante del PT a la gubernatura de Campeche, aseguró ayer que en la entidad no se realizó encuesta para elegir a Layda Sansores como la candidata de Morena, partido al cual insiste en aliarse.

Denunció que nadie sabe cómo, cuándo y dónde se realizó la encuesta con la que el pasado 10 de diciembre sustentaron la postulación de la Alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

"No hubo encuesta, pregunté por todos lados, en todas partes, y nada me dijeron nadie de los que fueron consultados, no vimos esa encuesta. Si nos demuestran que sí, que nos enseñen dónde y cómo", expresó.

Sales insistió que tienen como límite hasta el 8 de enero de 2021 para confirmar una alianza entre el PT-Morena.

"Si se logra esta coalición, habría que ver cómo se selecciona el candidato; si no quieren coalición, que lo digan con toda claridad, y nosotros seguimos adelante", dijo.