Deja Bárcena la Embajada en EUA

El anuncio de la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, sobre una eventual renuncia "en los próximos meses", tomó por sorpresa a todos.

Y más por el momento que eligió: el día en que el Colegio Electoral confirmó la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales. "Podría haber esperado a que terminara este proceso y después de eso tomar decisiones internas, incluso para hacer trabajo con el equipo de transición", dice Enrique Berruga, exembajador de México ante Naciones Unidas.

Aunque un cambio de embajador es común ante la llegada de una nueva administración, en este caso en Estados Unidos, Berruga considera que "no es el mejor momento". Una semana después, dice, habría facilitado, por ejemplo, "las aperturas con la nueva administración, explicar el punto de vista del gobierno mexicano, explicar por qué no se felicitó" a Biden hasta ahora.

Para Leonardo Curzio, investigador del CISAN, por el contrario, envía el mensaje de que se va a dar reset a la relación bilateral.

Con su retiro, Bárcena cierra una carrera en el servicio exterior mexicano de más de 43 años. La diplomática aseguró primero, en una charla virtual en el Center for the United States and Mexico del Baker Institute, que había decidido jubilarse de forma anticipada, una decisión que confirmó más tarde vía Twitter. "Mi estancia en Estados Unidos ha completado una etapa", explicó. Una etapa en la que, comentó en la charla, ha "servido" a México y al Presidente "fielmente, con lealtad".

Aseguró que se trató de una decisión puramente personal. "Nadie más intervino ni tuvo opinión ni influencia", adelantándose a aquellos que relacionarían su salida con las versiones de una supuesta mala relación con el canciller Marcelo Ebrard.

En su comunicado a través de la red social, Bárcena quiso hacer énfasis en que "nadie me ha regalado puesto alguno en mi carrera diplomática, ni por amiguismo, ni por nepotismo, ni por pertenecer a grupos de poder. Mi carrera la he hecho a base de esfuerzo, disciplina y preparación. Y, sobre todo, con total entrega al servicio de México". Aprovechó para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador "por haberme dado el honor de representar a su gobierno ante Estados Unidos. Satisfecha de haber cumplido sus instrucciones y alcanzado logros durante mis años de gestión en beneficio de mi patria", resolvió.

El anuncio se produce en medio de la tensión provocada por la negativa de López Obrador a reconocer el triunfo de Biden, a la espera de acabar los procesos judiciales impulsados por Trump. Bárcena dijo haber recomendado el reconocimiento del triunfo del demócrata, expresando su confianza en las instituciones electorales estadounidenses.

Bárcena fue nombrada embajadora ante Estados Unidos en diciembre de 2018, siendo la primera mujer en llegar a un cargo que asumió en enero de 2019. Durante su estancia en Washington, la embajadora tuvo que lidiar con temas cruciales en la relación bilateral como el proceso de ratificación del T-MEC o las crisis y amenazas de Trump relacionadas con temas migratorios, entre otros.

"Se le va a extrañar", afirma Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington. "Bárcena ha sido una gran embajadora, una gran representante de México en Estados Unidos. Tiene buenas relaciones tanto con la administración Trump como con los demócratas que van a asumir el poder".

Tanto Berruga como Selee coinciden en que, en todo caso, es un cambio normal y que ahora la clave será ver quién se queda en lugar de Bárcena. "Tiene que haber una señal diplomática", un mensaje a la nueva gestión estadounidense, refiere Berruga.

Quien sea que asuma, tiene un reto enorme. "Quien llegue tiene que lidiar con una relación que va a cambiar de tónica y sustancia... Trump verbalmente siempre habló muy mal de México, pero tenía muy pocas demandas para la relación. Biden va a llegar con una retórica mucho más genuinamente amable", pero con más exigencias, opina Selee. Que la embajadora se vaya en este momento, considera Berruga, complica la situación porque será lo que se conoce como "pato cojo" y puede confundir a la administración Biden sobre con quién dialogar.

Curzio piensa que "el cambio es saludable". Resalta la "confrontación interna" que había entre la embajada y la Cancillería. "Era muy disfuncional la relación". Ahora, insiste, "van a nombrar un embajador que pueda reconducir el diálogo en nuevos términos". Alguien que sea cercano a Ebrard, considerando que López Obrador "no parece interesado ni en llevar la relación bilateral ni con otros países".

43 AÑOS de carrera en el servicio exterior mexicano tuvo la aún embajadora en EUA.