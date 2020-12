Biden: de Delaware para el mundo

El Colegio Electoral ha confirmado lo que la mayoría del voto popular y todos los recuentos señalaron: el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es Joe Biden. Quiero referirme en esta oportunidad a cuatro aspectos en la agenda del presidente electo cuyo impacto rebasa la política interna de los Estados Unidos y generará reacomodos globales. En México, como uno de sus principales socios comerciales y vecino habrá repercusiones.

1. Políticas públicas con base en la ciencia. Desde luego el gran tema inmediato es la respuesta al COVID-19. El equipo electo ha anunciado la vacunación de 100 millones de norteamericanos en los primeros cien días de gobierno. Pero más allá de esta acción envidiable, durante la campaña el hoy presidente electo insistió en la necesidad de tomar medidas según las recomendaciones de los hallazgos científicos. Su contrincante se colocó en el lado contrario minimizando el riesgo, atacando a varios connotados científicos de su país, entre ellos al propio Dr. Fauci y ridiculizando prácticas como el uso del cubrebocas o la suspensión de reuniones tumultuarias. En uno de sus tuits recientes, Biden afirmó que "la ciencia siempre estará en el primer plano de mi administración".

2. Regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París. Otro tema que posicionó en campaña como opuesto a las decisiones del aún presidente, fue el regreso de su país al Acuerdo de París y la renovación de compromisos para atender la crisis climática. Entre otras consideraciones, ello implica un impulso a las energías renovables como lo han estado haciendo otros países en Europa e incluso como ha declarado en intenciones China. Ha nombrado a un exsecretario de Estado para encargarse de esta tarea en la que, afirmó: "casi 200 países decidieron trabajar juntos hacia un futuro de energías limpias".

3. Derechos Humanos: algunos análisis de composición del voto en las pasadas elecciones han mostrado que segmentos de la población particularmente afectada en los últimos cuatro años incidieron sustancialmente en los resultados. El movimiento "Black lives matter", sacudió con sus movilizaciones a todo el país y más del ochenta por ciento del voto de esa comunidad fue por Biden. Algo semejante ocurrió con el voto femenino y el grueso del voto migrante, en particular el hispanohablante. Esto conllevará una modificación de prioridades de política con incidencia, para México, en las condiciones impuestas recientemente respecto al tratamiento del fenómeno migrante.

4. Política de unidad: Biden ha insistido en que gobernará para toda la población de su país y buscará superar la polarización acelerada de los cuatro años recientes. Algunos analistas lo distinguen por su afabilidad que hace pensar en una presidencia adversa a la siembra de discordia, narrativas polarizantes y violencia intestina. Esto que parece una acción dentro de las fronteras de Estados Unidos, en realidad puede influir en el fenómeno cultura que atravesamos y en el que se mezclan nuevos odios, noticias falsas como narrativas normalizadas, divisiones violentas y la trivialización de lo cierto y sustentando, sustituyéndolo por sofismas que solo atizan el encono. No más a una política de la división y los infundios.

La historia reciente, y bueno, toda la historia política, nos ha enseñado a siempre moderar expectativas. En ocasiones ellas son tan grandes porque así es la necesidad de cambios. Considerando esa moderación, es claro que el recolocar en su importancia al conocimiento científico, al impulso de las energías renovables, a una agenda social y de derechos humanos inclusiva con protagonismo de las mujeres y a una política contraria a los discursos polarizantes tendrá repercusiones en el planeta una vez que Estados Unidos asuma lo que hasta ahora ha afirmado y postulado el presidente electo Joe Biden.

Con seguridad se puede esperar que Europa retomará su lugar estratégico como aliado de los Estados Unidos. Y cabe esperar que las relaciones de ese país con América Latina cobren un rumbo distinto al que se tenía con el presidente actual. No será sencillo sustraerse de la posible oleada que se viene a favor de la ciencia, las energías renovables, los derechos humanos y en particular de las mujeres y una política de la unidad y no de la confrontación.

