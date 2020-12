Recupera Coahuila más de 6 mil empleos en noviembre

El estado de Coahuila mantiene la inercia de recuperación de empleo durante la presente contingencia sanitaria, el pasado mes de noviembre se generaron 6 mil 042 fuentes de trabajo para llegar a un acumulado en el año de 29 mil 204 empleos, es decir, el 68 por ciento de recuperación de plazas perdidas debido a la crisis sanitaria y económica por el COVID-19.

Se trata de cifras obtenidas mediante el último reporte de nuevas plazas laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismo en el que nuevamente Coahuila destaca a nivel nacional por su inercia de generación de puestos de trabajo que se traducen en una recuperación financiera de cara al próximo 2021.

Dicha situación fue destacada este lunes por el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme, quien afirmó que se trata de “muy buenas noticias” y que reflejan la estabilidad económica y el trabajo de autoridades, iniciativa privada y sociedad para salir adelante en un contexto de adversidad sanitaria y económica, no solamente a nivel nacional, sino en todo el mundo.

“Habla de la estabilidad económica que tiene Coahuila, del trabajo que se hizo en la reactivación económica posterior al inicio de la pandemia, en las distintas fases y habla también del potencial que tiene la entidad para la atracción de inversión, muchos de estos empleos son nuevos, es decir, se recuperan dentro del periodo de la pandemia pero sin empleos que generan empresas, inversión extranjera directa que llega a Coahuila aportando nuevos, es decir, todavía nos falta recuperar de lo ya establecido o de algunas empresas que recortaron por alguna causa”.

Riquelme Solís indicó que esperan seguir con la misma dinámica en los siguientes meses, para lo cual mantendrán la apuesta en seguir generando condiciones favorables para la atracción de más empresas a todas las regiones, especialmente en la Laguna.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que “ a pesar de este año tan duro, difícil, de una pandemia que nos ha golpeado a todos, en Torreón se sigue cuidando el empleo, cuidando las inversiones y buscando que la vida se mantenga dentro de los parámetros que nos permite la pandemia, son buenas noticias.. No dejamos de trabajar, no dejamos de hacer obras, no dejamos de promover lo que somos, lo que tenemos, para que Torreón siga siendo un espacio importante de inversión”.