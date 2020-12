Tradición navideña y el reto al coronavirus; ventas cayeron hasta 50%

La tradicional romería navideña Las Vías, en la delegación Venustiano Carranza, luce como cada año: con el multicolor que le dan los cientos de artículos navideños; sin embargo, esta ocasión ha sido diferente, pues debido a la pandemia COVID-19 las ventas cayeron hasta 50%.

Pese a la caída de ventas que reportan los comerciantes, en algunos de sus pasillos se pudieron observar aglomeraciones de personas. A la romería acudieron familias acompañadas de niños y adultos mayores a realizar sus compras, algunos de ellos incluso no llevaban cubrebocas.

Juan Arévalo, quien realizó sus compras navideñas, menciona que muchas personas no traen cubrebocas y que no hay alguna autoridad que se los señale, incluso, acusa, hay vendedores tampoco lo usan.

"En algunos puestos hay gel antibacterial, pero no en todos. Hay muchas personas, clientes y vendedores que no usan cubrebocas. El problema es que no hay quién les diga algo, no se ve ninguna autoridad", dice.

Aun con esa situación, las ventas no paran, pues los comerciantes aprovechan que las personas decidieron acudir al bazar navideño a adquirir sus productos, pese a la recomendación de las autoridades sanitarias de no salir.

Uno de esos mercaderes es Pepe Gutiérrez, quien comercia series navideñas desde hace 20 años. Menciona que, aunque se ve bastante gente, no se equipara con romerías de años pasados.

"Hoy hay más de gente, pero no se compara con años anteriores. Antes no se podía ni caminar, todo el día había personas recorriendo la romería, ahora, por la pandemía, bajó el flujo, igual que nuestras ventas, pues cayeron casi 50%.

"Por eso hay que aprovechar ahorita que hay personas, compran por menudeo, pero lo importante es vender", expresa.

Destaca que nunca habían tenido tan pocas ventas, ya que tampoco pudieron ofrecer las cantidades de otros años a clientes foráneos.

"Nunca habíamos vendido tan poco, incluso en las ventas foráneas o al mayoreo han sido igual, hemos vendido la mitad.

"Vinieron clientes de otros estados, pero fueron pocos, además se llevaron poca mercancía, pues no saben cuánto venderían", explica el comerciante.

Ante el riesgo de laborar en la pandemia, Pepe menciona que no tiene otra opción, por eso, él usa el cubrebocas diariamente; sin embargo, subraya, no todos los clientes lo hacen: "Todos los que estamos aquí tenemos que trabajar con pandemia o sin ella, todos los compañeros usan cubrebocas para protegerse, pero no todos los clientes lo traen y no se les puede andar diciendo que se lo pongan, de todos modos más adelante se lo quitan", menciona Pepe.

A lo largo del tianguis navideño, se pueden observar cientos de personas que buscan comprar algún adorno, entre esferas, series navideñas, árboles de Navidad o figuras del niño Dios, lo que provoca que en algunos pasillos la aglomeración sea inevitable.

En uno de esos pasillos, Carlos Flores, quien vende esferas y festón desde hace 10 años en el bazar, menciona que aunque a la gente se le recomiende usar protección, muchos no hacen caso.

"Es que la gente no lo usa, mira, muchos no traen cubrebocas. A nosotros nos dijeron que tuviéramos gel antibacterial, pero ni lo agarran, a la gente no le importa cuidarse", señala.

Carlos también comenta que por la pandemia sus ventas bajaron al menos 50%, pero agradece que las autoridades les permitieron ponerse.

"Las ventas no estuvieron tan mal como esperábamos, vendimos la mitad, la verdad es que agradecemos que nos dejaran poner [en el bazar].

"Muchos compañeros compraron menos mercancía y ya la terminaron, así que, pese a la contingencia, pudimos salir vender", reitera.

Así, entre las bajas ventas, comerciantes y clientes, sin seguir las medidas sanitarias, en la romería navideña Las Vías retan a la pandemia COVID-19, que hasta el momento lleva más 113 mil muertos en el país.