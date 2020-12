Para Empezar

El León se ha coronado campeón del torneo Guard1anes 2020 de nuestra Liga MX. Sinceramente el equipo de Nacho Ambriz y de Jesús Martínez Jr. tiene siendo el que mejor juega por lo menos un año y medio, en torneos anteriores se había caído en plena liguilla y el título se le había negado, este trofeo es pues, indiscutiblemente justo para los panzas verdes.

Para mucha gente la final fue deslucida y pues si, quizá se nos está haciendo costumbre ver en todos lados finales así. Dicen que las finales simplemente hay que ganarlas y así actuó el León, la buscó más que su rival Pumas que fue uno más que en esta liguilla sinceramente se muere de nada. Felicidades pues para el León y toda su afición.

Nunca hay que olvidarnos de este Guard1anes 2020. Un torneo que se jugó a pesar de todos los problemas que tenemos como país. Mención especial merecen los dueños y directivos que lo hicieron posible, hay que ser agradecidos. Recordemos por un

momento los meses de incertidumbre cuando se suspende el torneo y no había certezas de nada a nivel mundial, los fans de los deportes nos quedamos huérfanos. Hoy con memoria corta mis palabras podrán sonar cursis y hasta ridículas y no me

importa, sinceramente quiero que quede grabado que soy un agradecido con todos los que hicieron posible que este torneo se jugara. Más allá de que fue de un nivel bastante bajo, fue de transmisiones espantosas y desnudó como nunca cosas para mejorar.

Nos veremos en enero para seguir hablando de un nuevo torneo, dios quiera sigan estas condiciones mínimas para poderse llevar a cabo, ojalá no pasen cosas que pongan en peligro nuestra liga porque eso significaría que la pandemia nos estaría pegando aún peor a todos como sociedad. Gracias futbol, haces más llevadera esta maldita pesadilla.

Manye Castil//@manyecast