Consultorio Deportivo

El día de hoy amaneceremos con un nuevo campeón, la final justa y cargada por las estadísticas favorecían al León, tras una gran campaña y después de muchos años los esmeraldas y su técnico Ignacio Ambriz, efectivo y callado hicieron todo lo posible para lograr la preferencia de los momios, enfrentaron a un gran y meritorio rival en los Pumas de la UNAM, con un técnico que ha hecho voltear los reflectores y que tomó ante dudas generalizadas a los universitarios después de la intempestiva salida de Míchel a unos cuantos días de iniciar el torneo, me da mucho gusto observar en la banca como auxiliar técnico a Israel López ahora sí que canterano en todos los sentidos, los dos cuadros tendrán apenas un tiempo suficiente para el inicio del nuevo torneo el 7 de enero del ya cercano próximo año, sea quien sea será un digno campeón después de años de no vivirlo, se habla desde antes del inicio del torneo de la salida de Ignacio Ambriz, sea cual sea su destino sabemos que tendrá éxito, su propuesta futbolística, si bien contrastante por algunas fallas defensivas por su posición como jugador, es bastante atractiva en la que además es manifiesta su capacidad táctica.

Mientras tanto el resto de los equipos han iniciado su pretemporada, con cambios e incorporaciones, algunas de impacto como la llegada de “El Vasco” Javier Aguirre a los rayados de Monterrey, en el América se lamenta la salida de Paul Aguilar y en el Guadalajara se especula de la salida de jugadores de trascendencia, además de los indisciplinados dados de baja, en Santos Laguna se lamenta la salida de Julio Furch, en una situación que se veía venir desde el transcurso de la temporada, de las

bajas de Jorge Van Rankin y Gael Sandoval pesa la de este último quien a mi ver tuvo un buen torneo, ambos regresan al Club Guadalajara al no hacerse efectiva la opción de compra, la situación de Santos Laguna me recuerda por su similitud las transferencias que se vieron en el beisbol entre el Unión Laguna y Leones de Yucatán al ser de un mismo propietario y que poco favorecieron a los de casa, la llegada de los refuerzos provenientes del Club Atlas no han convencido del todo a los aficionados, el tiempo tendrá la respuesta. ¡Hasta la próxima!

