UNEDIF ha realizado cerca de 600 mil traslados

Más allá de tratarse de un simple servicio de transporte, UNEDIF va enfocado a brindar un trato humano e inclusivo para gente con alguna discapacidad, declaró la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón.

A la fecha, precisó se han realizado cerca de 600 mil traslados, donde los 4 mil beneficiarios recurrentes de este programa reconocen que el servicio les ha devuelto la posibilidad de reincorporarse con mayor autonomía a la sociedad.

Marcela agradeció el trabajo de las y los operadores, por la atención humana a los usuarios de UNEDIF que brindan diversas muestras de reconocimiento por la calidad en el trato y el profesionalismo de nuestros operadores, por lo que en 2020, 21 unidades más para ampliar el alcance de este servicio", señaló.

De igual forma reconoció el apoyo del gobernador Miguel Riquelme hacia este programa.

"Los muchachos, la gente de UNEDIF, son nuestros salvadores, como unos ángeles. Yo valoro mucho que ellos (los operadores de UNEDIF) toman la decisión de ayudarnos aunque ellos puedan correr algo de riesgos por la pandemia, pero traen su sanitizante, careta, cubrebocas y nos cuidan, nosotros también lo traemos", expresó Maribel Rocha Cordero, usuaria del servicio de transporte especializado para personas con discapacidad.

Por su parte, Hilda Sandoval Vázquez, operadora, consideró el servicio como lección de vida y ejemplo de superación. "Yo soy viuda, tengo tres hijos y me ha servido mucho para salir adelante tanto en lo económico como en lo personal. A veces uno recae y al ver a este tipo de personas (que no dejan de luchar), que salen adelante por sí mismos, es algo maravilloso que me que ha enseñado a seguir, esto vale mucho para mí", comentó.

Ricardo Rangel Santos es también operador de UNEDIF, con seis años de experiencia y está orgulloso de poder servir a la gente. "Como tenemos a una persona con discapacidad en nuestra casa, eso nos vuelve más sensibles y nos da más gusto de poder ayudar a la gente que tiene estas dificultades", resaltó el conductor de la unidad.