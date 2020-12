Protestan motociclistas en Torreón en contra de restricción vial

Grupos de motociclistas protestaron en contra de la medida que tomó el Consejo de Vialidad de Torreón referente a prohibir la circulación de motos por los carriles centrales del bulevar Ejército Mexicano (antes periférico Raúl López Sánchez), acción que detonó en un operativo por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad municipal para sancionar y decomisar a los vehículos de este tipo que incumplan con tal disposición.

La movilización partió ayer domingo a las 11:15 horas del estacionamiento de una tienda ubicada en periférico y carretera Torreón-Matamoros y finalizó en la explanada de la Plaza Mayor, con la asistencia de al menos 700 motocicletas de la región Lagunera y de la comunidad 'biker', según indicaron los organizadores.

Arturo Reyes, uno de los inconformes, señaló que las autoridades los están orillando a desplazarse por los carriles laterales, lo que "es una medida injusta".

"Sabemos que el trabajo de ellos es la prevención mas no la prohibición y creo que las autoridades están tomando un tema muy a la ligera y realmente están dañando la economía de mucha gente, la gente que trabaja y que circula en las motos; es peligroso, ya ha habido accidentes por la lateral. Ellos (la Dirección de Tránsito y Vialidad) están en su labor de prevenir, pero no de prohibir; primero tendrían que quitar a todos los 'cinqueros' que están en el periférico, tendrían que regular lo que es transporte, tendrían que regular los camiones de doble carga que circulan por el periférico, no nos pueden arriesgar a circular en vías donde no tenemos un libre tránsito", manifestó.

Para los motociclistas se debería trabajar más en la cultura vial para la prevención de accidentes de tránsito y/o la minimización de sus efectos. Dijeron que continuarán pugnando por el diálogo con las autoridades con la intención de llegar a un acuerdo.

Recientemente, el titular del Consejo de Vialidad de Torreón, Pedro García Aranda, comentó que la determinación de prohibir la circulación de motociclistas en carriles centrales del periférico es para evitar accidentes y negó que la medida sea con fines recaudatorios por parte de Tránsito y Vialidad.

Como alternativa, se solicita a los motociclistas que utilicen de forma regular los carriles laterales del periférico, ingresando a los carriles centrales únicamente por la zona derecha y cuando tengan que tomar alguna intersección, en esos momentos además de extremar precauciones se les exhorta a hacer uso de las direccionales y del casco protector.

Ayer, y durante la manifestación de los motociclistas que convocaron a una protesta pacífica, elementos de Tránsito y Vialidad y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron a la Plaza Mayor con la intención de preservar el orden.

Los inconformes circularon por la calle Galeana para incorporarse a la plancha de dicho espacio público y hacer un mitin por algunos minutos. Previamente, los motociclistas señalaron que debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, era necesario que los asistentes acudieran portando el cubrebocas y procurando la sana distancia. Otra petición fue que todos los conductores de estos vehículos portaran el casco protector.