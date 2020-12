Pruebas rápidas de COVID, a un clic

En las farmacias no están a la venta las pruebas rápidas para detectar Covid-19, pero sí en la página de Internet de la tienda Waldo's.

La prueba serológica que ofrece esta cadena comercial es fabricada por el laboratorio Genrui Biotech; no cuenta con el aval de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

No obstante, aparece en la lista de pruebas rápidas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Esta tienda ofrece test tanto en empaque individual como en cajas de hasta 25 reactivos. No hay restricciones para la venta del producto, aunque en la página se advierte que es para uso médico.

El kit individual tiene un costo de 300 pesos, por debajo de otros. Por ejemplo, según la orden de compra publicada en la sección de transparencia de la página coronavirus.jalisco.gob.mx, las pruebas rápidas adquiridas por el Gobierno del Estado, tuvieron un costo unitario de 550 pesos. Son de la marca Cellex, autorizadas por la FDA.

MURAL intentó comprar una prueba rápida en farmacias, pero no fue posible. En Farmacias Guadalajara no las tienen en existencia, mientras que en Benavides sí, sin embargo, no fue posible adquirirlas ya que, según dijo una de las empleadas, no está permitida la realización del test fuera del consultorio.

"Se le puede realizar aquí, pero no venderle la prueba, no está permitido", refirió. La realización de la prueba en el consultorio de esta farmacia tiene un costo de 499 pesos.

Se pidió información a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) sobre la venta de estas pruebas rápidas, pero se dijo que se analizaría el caso sin que, a la fecha, haya un posicionamiento al respecto.

Además, el 13 de noviembre, durante la rueda de prensa diaria nocturna para dar el reporte Covid-19, el Subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, fue cuestionado sobre este tema, pero evadió dar una respuesta.