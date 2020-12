Piden reconsiderar presupuesto de fiscalía de la CDMX

La diputada local del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, solicitó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reconsidere el aumento de presupuesto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), pues en el Paquete Económico 2021 le asignó siete mil 186.32 millones de pesos; es decir, 3.10% menos que este año.

Aplicar el principio de austeridad de la 4T a la FGJ-CDMX "no traerá seguridad, sino más violencia e impunidad en los delitos, debido a que la institución necesita recursos para poder reforzar sus áreas, así como para capacitar a su personal y atender el problema de la inseguridad tan grave que existe en la Ciudad", afirmó.

"No se habla de lujos, sino de un área fundamental que tiene la finalidad de investigar los delitos que se cometen en la capital, así como garantizar que no exista impunidad e injusticia. ¿Cómo van atender los casos de violencia, si no se tienen los recursos suficientes? ¿Cómo van realizar las indagatorias necesarias de feminicidios que se comenten diariamente en nuestra ciudad?", cuestionó.

La diputada señaló que, de enero a octubre de 2020, en la Ciudad de México se cometieron 61 feminicidios que la ubican como la tercera entidad con más casos en el país. Por ello, debe darse prioridad y otorgar a la Fiscalía los recursos necesarios para combatir los feminicidios, dado que es uno de los delitos que más se ha agudizado, reiteró.

También resaltó que 10 de las 16 alcaldías están en la lista de los 100 municipios más feminicidios y, hasta el momento, el gobierno capitalino no ha encontrado la manera de combatir y mucho menos evitar que se asesine a 10 mujeres al día en la capital.

La perredista recordó que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, solicitó el recurso con el argumento que esto ayudaría a mantener funcionando las áreas operativas y sustantivas de la fiscalía, para mejorar la atención reduciendo los tiempos de espera y para fortalecer la atención de delitos contra las mujeres y la investigación del feminicidio.