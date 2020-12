Hombre escala ala de avión previo al despegue y termina resbalando

El incidente ocurrió el sábado 12 de diciembre en el Aeropuerto Internacional McCarran, ubicado en Las Vegas, Nevada, cuando un avión con destino a Portland fue retrasado luego de que un hombre invadió el perímetro y escaló hacia un ala del avión para luego sentarse durante unos minutos.

Cuando un oficial de policía escaló al ala, el hombre se alejó hacia el extremo de ésta e intentó escalar la punta alar pero la superficie resbalosa provocó que cayera hacia la pista fuera arrestado inmediatamente.

Las autoridades trasladaron al sospechoso, quien aún no ha sido identificado, a una unidad médica para que fuera evaluado de sus heridas mientras que los protocolos de seguridad del aeropuerto provocaron que el vuelo se retrasara poco más de cuatro horas, de acuerdo con el portal KIRO 7.

