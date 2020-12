Alianza por la democracia constitucional

Varias críticas se formulan contra la alianza de PAN, PRD, PRI y organizaciones civiles en las elecciones de 2021. Una proviene del Presidente y su interés es desacreditar y, si puede, impedir dicha alianza. Otras se enfocan en que cada partido tiene idearios, programas y propuestas diferentes y hasta opuestas entre sí. A pesar de sus diferencias, a veces ocultas por neblinas mentales y prácticas disímbolas, lo cierto es que tienen un valor común frente al partido en el gobierno: la defensa y recuperación de la democracia constitucional que Morena y su dirigente destruyen cotidianamente. Eso es lo que hoy está en juego.

Hoy por hoy, la gran distinción entre el partido en el poder y la oposición no deja de asemejarse a la que dividió al PRI-partido de Estado de la oposición a la que le era imposible formar mayoría cuando el electorado lo mandaba. Si algo le disgusta y estorba al Presidente son las reglas constitucionales que limitan su ejercicio del poder. Uno a uno los órganos autónomos han sido acosados, neutralizados o sometidos. Morena convirtió al Congreso en tapete del Ejecutivo (con excepción del bloque de contención). La Suprema Corte de Justicia está en el filo de la navaja; su fallo sobre la consulta popular para juzgar expresidentes y otras sentencias evidencian que la navaja ya caló hueso. El Presidente ha enfrentado a gobernadores de la oposición como enemigos, sin importarle el daño que causa a la ciudadanía de esas entidades. El Instituto Nacional Electoral ha estado en la mira y es cotidianamente desafiado en su autoridad para evitar su función reguladora de los procesos electorales. Todas estas arremetidas definidas desde el poder presidencial han tenido el mismo objetivo: convertir su mayoría en una supermayoría de facto que rompa con el principio de igualdad política que cimienta el equilibrio constitucional.

Durante los veinte años de congresos sin mayoría los partidos políticos habían convenido equilibrios -precarios- al poder. Por omisos u oportunistas les falló a la hora de enmendar o mandar al museo, entre otras, a la joya de la corona (y no es metáfora): el presidencialismo. Las limitaciones a su poder podían ser sostenibles mientras al ocupante de la silla del águila no se le ocurriera mandarlas a volar. La prueba empírica que reprueba a toda la partidocracia está en Palacio Nacional; creyeron que la democracia estaba asegurada; entre omisos y culpables pavimentaron la llegada de un ente capaz de violentarla. Para ellos revertir ese grave error es cuestión de vida o muerte.

Por más diferencias que tengan PAN, PRD, PRI y un gran número de organizaciones civiles, comparten una coincidencia: sin democracia no volverán a competir por el poder más que de a mentiritas. No podrán formar mayorías si no se respetan sus derechos como minorías. El INE ya está en la mira de los demoledores morenistas. Las próximas elecciones serán una disyuntiva entre la sobrevivencia democrática y la restauración del sistema de partido hegemónico, condición que aún no se cumple y que es decisiva para la sobrevivencia de Morena después de AMLO. De ahí la necesidad vital de la alianza de los demócratas contra la reencarnación del dinosaurio.

La única garantía del pluralismo y el estado de derecho es la democracia constitucional y su arraigo (por demás precario) en la cultura política de la mayoría. Su defensa y aseguramiento es el programa natural de la alianza y no tiene más finalidad que evitar, por vía de la competencia legítima, la mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados en la Legislatura 2021-2024.

@pacovaldesu