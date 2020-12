'Triste' vida de Samuel García desata memes en redes sociales

El aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, vuelve a ser foco de burla en redes sociales gracias a las declaraciones sobre su vida que ofreció en entrevista para el 'influencer' Farid Dieck, material que desató una ola de memes.

Fue durante la serie de entrevistas 'Lo esencial' de Dieck, para su canal de YouTube, que García Sepúlveda comentó que pasó una adolescencia 'dura' debido a que su padre 'lo hizo trabajar' en un despacho de abogados y pese a que salía de fiesta con sus amigos los fines de semana, éste 'lo obligaba' a levantarse temprano los sábados para acompañarlo a jugar golf y recorrer los 18 hoyos 'para que le diera su sueldo'.

"Iba a la prepa de ocho a dos, y papa le decía a mama 'no le hagas de comer, acá le voy a tener su comida', yo me iba a la oficina y más tarde al (fútbol) americano, pero era bien duro porque me decía: 'si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana. Entonces lo odié porque mi raza salía el viernes, y yo pues salía también los viernes, te metías a las dos de la mañana y te levantaba a las cinco; odié el golf, olvídate, y me hizo trabajar muy joven, pero luego se lo agradecía", señaló el político.

Dicha anécdota sólo ha servido para que en redes internautas hagan de las suyas con la 'conmovedora' vida del precandidato, quien se convirtió en el protagonista de diversos memes además de figurar entre los primeros lugares de las tendencias de Twitter.

Entiendo a #samuelgarcia, me sucedía algo similar en la secundaria. Adjunto evidencia. pic.twitter.com/xyld3uJ2TH — MetalMario (@MetalMario5) December 12, 2020