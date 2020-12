El que no más no halla cómo llamar la atención para que lo volteen a mirar en su partido es el alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez, a quien sin ningún tipo de conocimiento técnico y no más por no tener más de que hablar le dio por despotricar como pudo del anuncio que realizó la Conagua sobre el arranque en las obras del proyecto "Agua saludable para La Laguna", y que después de que don Homero alzara la mano en el comité estatal de lo poco que queda del PRI en Durango para que le permitieran dar el "chapulinazo" y buscar una curul como diputado federal, cada vez son menos las posibilidades que tiene el alcalde de dejar tirado el changarro.

Nuestros subagentes, que se la viven en la nieve Chepo, nos reportan que al parecer como el priista no halla cómo hacerle para cumplir siquiera con alguno de los compromisos que prometió en campaña y como al parecer las cuentas no le están saliendo, don Homero está más que apurado por salir corriendo de Lerdo; sin embargo, a pesar de que todos los días dice que es el primer priista en la provincia de los alacranes, los jefazos del tricolor en la "capirucha" de los alacranes han decidido mantenerlo lejos de los movimientos que harán rumbo a las elecciones del próximo año. Así que por lo visto al flamante alcalde no le quedará más remedio que ponerse a trabajar antes de que los muchachos de la Auditoría Superior del Estado lo llamen a rendir cuentas.

****************

Nuestros subagentes, que responden por radio encriptado de la DSPM a la clave "Matute", nos reportan que entre los ecos del segundo informe de resultados que presentó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, lo que unió a los representantes empresariales fue la demanda que le hicieron para mejorar la seguridad. Quieren algo tan básico como que ponga a sus policías a trabajar en las tareas preventivas, pues temen que en esta temporada decembrina los asaltos y robos se incrementen. Y aunque aseguran los subagentes que a estas alturas de la administración municipal es prácticamente imposible que se logre coordinación con las dependencias de seguridad de otros niveles de Gobierno, de todas formas le pidieron que tenga apertura en su "minipentágono" y sus muchachos realmente se coordinen con los policías estatales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las tareas preventivas, pues nomás no hay avances y prácticamente cada quien jala para su lado. Según la postura de los "ipecos", Zermeño siempre dice tener "otros datos", muy por debajo de las cifras que reporta la Fiscalía General del Estado respecto a delitos como los robos. Y como si no estuviera complicado el tema, ahora resulta que el programa "Centinela", que sería una alarma silenciosa a manera de botón de pánico virtual que supuestamente integraría una red de seguridad en más de 29 mil negocios para evitar asaltos y quedaría lista en septiembre, resulta que "por adecuaciones técnicas" nomás no se pudo lograr.

****************

Román Alberto Cepeda, quien todavía despacha en la Secretaría del Trabajo y los fines de semana para completar el gasto se pone la cachucha del Subcomité de Salud en La Laguna y prácticamente se dedica a cazar a los indisciplinados fiesteros que no más no quieren colaborar con las medidas preventivas para evitar los contagios del funesto COVID-19, ya se alista para empezar a "cuadrar" las cifras de recuperación de empleos con los que cerrará Coahuila este año. El "calefacto", que ya aceptó tener aspiraciones para despachar en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, presumió que de los 42 mil empleos que se perdieron en la provincia a consecuencia de la pandemia, al mes de octubre ya se recuperaron más de 23 mil, o sea, poco más del 50 por ciento, y la tendencia va al alza, cifras con las que además buscó darles un respiro a los nerviosos representantes de diferentes cámaras empresariales que no más no ven cómo salir del oscuro agujero. El candidato… Perdón, el secretario aseguró, juró y perjuró a los diputados del congreso local durante su comparecencia que todos los proyectos de inversiones anunciados para este año confirmaron que se concretarán en 2021, por lo que invitó a prenderle velitas a san Judas y esos empleos, que tanta falta harán el próximo año, se cristalicen.

****************

Nuestros subagentes, disfrazados de hielera desechable, de esas que guardan temperaturas por debajo de los 70 grados, nos reportan que el que anda más que contento es el "góber" rijoso, epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme, quien gritó a los cuatro vientos que durante el cierre de este complicado año por fin llegan "puras buenas noticias para Coahuila". Y es que el hecho de que el Gobierno federal eligiera a la entidad como nodo para la distribución y aplicación de la vacuna contra el temible coronavirus, a la par de la Ciudad de México, hizo que el mandamás del Palacio Rosa por un momento se olvidara de señalar los constantes desatinos del subsecretario Hugo López-Gatell. A decir de nuestros subagentes, a poco más de una semana de que a Torreón lleguen las primeras 17 mil 500 dosis del inmunizante, los muchachos del Gobierno de Coahuila andan ocupados en diseñar la logística que seguirá este proceso en conjunto con el Ejército Mexicano. No es cosa menor que el propio "zar anti-COVID" haya destacado el manejo que se ha dado en la provincia a la pandemia, cuyos contagios ya están a la baja; a decir de los representantes del Gobierno federal, la selección se realizó por la factibilidad logística y lo céntrico del conglomerado centro norte que representa la ciudad. Por cierto, aunque a la entidad le llovieron felicitaciones del bloque de gobernadores envidiosos… Digo, aliancistas, algunos a los que, reprimiendo los celos, no les quedó más remedio que pedirle a la 4T que se transparenten los recursos que se destinarán a la compra de las anheladas vacunas.

****************

Entre la indefinición que persiste en los tribunales electorales de Coahuila respecto a si dan o no luz verde al tema de la segunda reelección de alcaldes en la provincia, así como las condiciones en las que se concretaría la posible alianza entre el resucitado Partido Revolucionario Institucional y sus acérrimos enemigos del vapuleado Partido Acción Nacional, más los tres integrantes del PRD que quedan en la entidad, tanto en las candidaturas al Congreso federal como a las alcaldías, nuestros subagentes, disfrazados de reno sin trineo, nos reportan desde la "capirucha" del sarape que aún no hay nada para nadie, así que a seguir sufriendo. Dicen que el "góber" Miguel Riquelme dejó de lado temas importantes como la decoración navideña y la lista de ingredientes para la cena; y se puso, lápiz en mano, de alquimista electoral, revisando la larga lista de nombres de quienes ya alzaron la mano y sueñan con ver su nombre en las boletas electorales de 2021. Sobre la Alianza, cada día se pone más complicado el tema, ya que mientras el PRI propone una alianza parcial, es decir, para el congreso sí, y para las alcaldías no, el PAN está dispuesto a cualquier cosa para que la alianza se dé parejo. Lo cierto es que el tema está en la cancha del mandamás coahuilense, quien también meterá orden y dará su respectivo manotazo por dos o tres "piquetes de ojos" que ya se registraron por ahí entre algunos priistas, pensando ingenuamente que no serían descubiertos. Y mientras esto sucede en la tierra de los dinosaurios, en la "capirucha" del esmog el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador ya trae entre ojos a Coahuila, y desde Palacio Nacional lanzó varios dardos envenenados a todos los presidentes municipales coahuilenses que buscan reelegirse, al compararlos con Porfirio Díaz, lo que caló bastante hondo al mandamás de Saltillo, Manolo Jiménez, y a Horacio Piña, alcalde de Matamoros. El preciso hasta recordó al "apóstol de la democracia" Francisco I. Madero: "¡imagínense si resucitara, lo que diría!", les dijo... Tsss...