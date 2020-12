Reprocha Alianza Federalista no poder comprar vacunas contra el COVID

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista reprocharon las decisiones del Gobierno federal sobre que las entidades no podrán adquirir vacunas contra la COVID-19 y exigieron a la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador rectificar para que ellos también puedan adquirir dosis para su gente.

A través de un mensaje por medio de Twitter, los gobernadores federalistas insistieron en su llamado en el sentido en que mientras el Gobierno de México no transparente el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID e informe cómo, dónde y cuándo tendrán acceso a ella todos los mexicanos, los estados deben poder adquirir vacunas vía Cofepris.

Asimismo, los integrantes de la Alianza Federalista dijeron que ante la incertidumbre que impera por la falta de información sobre la aplicación de las vacunas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adelantó que tomarán acciones para adquirir dosis de vacunas para sus entidades.

El jueves Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que las entidades están imposibilitadas de adquirir los fármacos.

Detalló en aquella ocasión que "la Ley General de Salud estipula que son facultades del Gobierno federal o de la Secretaría de Salud organizar las medidas de prevención y control con colaboración de autoridades sanitarias estatales. Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible".