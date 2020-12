México da luz verde a la vacuna de Pfizer

México se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19, y con ello se sumó al grupo de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, República de Bahréin y Arabia Saudita.

La decisión tomada este viernes por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue calificada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de "buena noticia" y como un "motivo de esperanza y tranquilidad" ante la pandemia, que está en niveles altos en algunos estados del país.

"Es motivo de esperanza y tranquilidad. Desde el inicio el presidente López Obrador dio instrucciones muy precisas para que su equipo de trabajo, todos los que somos parte de este Gobierno, trabajemos coordinadamente como lo hemos logrado y que impulsáramos la oportunidad de que México tuviera vacunas contra el COVID en el mismo ritmo en el que lo están logrando otros países", destacó.

De esta manera, Hugo López-Gatell aseguró que las vacunas de dicha farmacéutica ya pueden ser utilizadas en todo el territorio nacional, una vez que llegue el primer lote procedente de Estados Unidos.

"Estamos ya preparados para emitir la orden de adquisición, en todo momento hemos estado en conversación con Pfizer para que la otorgue y, una vez que se haga la orden de adquisición, Pfizer durante ocho días acondiciona el producto y lo envía", indicó el subsecretario.

Recordó que las primeras dosis de la vacuna se aplicarán al personal médico de la Ciudad de México y Coahuila, en instalaciones de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Salud.

"Los puntos de distribución han sido definidos, no han variado. Ciudad de México y Coahuila, y los puntos son instalaciones militares exclusivamente", puntualizó.

El funcionario federal indicó que "la enorme mayoría de personas en México y en el mundo va a poder utilizar esta vacuna. Las personas, que son muy pocas, afortunadamente, que tienen alergias graves no la podrán usar, pero son una minoría".

SE SUMA A LLAMADO

Respecto a la situación en la Ciudad de México, el subsecretario consideró "hasta cierto punto intrascendente" que se pase de color naranja a rojo en el semáforo epidemiológico, porque está en alerta ante el incremento de hospitalizaciones.

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que pasar de semáforo naranja a rojo en la Ciudad dependía de la decisión de la Secretaría de Salud (Ssa).

López-Gatell pidió a la población quedarse en casa y evitar fiestas o reuniones durante estas fechas de fin de año. "No basta con no salir a la calle, no hay que reunirse en este momento con amigos, con familiares o perfectos desconocidos. No importa quién sea, lo importante es no reunirnos".

Sin embargo, México alcanzó este viernes la cifra más alta de contagios reportados en un día, con 12 mil 253 casos, con lo que suman un total de un millón 229 mil 379 casos y 113 mil 019 decesos.

López-Gatell señaló que el Gobierno federal se suma al llamado de la Ciudad de México sobre el riesgo de contagios, que de seguir será difícil limitar el daño que causa esta epidemia.

"Coincidimos con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estamos en alerta por COVID-19 en la Ciudad de México".

Reiteró el llamado urgente a los capitalinos para detener los contagios, a través de evitar fiestas en estas fechas.