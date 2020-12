Las palabras tienen palabra

¿Cómo no se me había ocurrido antes? Pues que un cañón es una gran caña. ¡Claro! Y así empieza uno a reflexionar: ¿Qué es una caña? Pues es el tallo de una planta, de forma cilíndrica y a menudo hueco.

Eso me hace pensar en España, en donde por semejanza le dicen caña a un vaso cilíndrico que se usa para beber vino o cerveza. Y no estaba muerto no, no. Estaba tomando caña… No estaba muerto, andaba de parranda…" Así dice una tonadilla popular muy rumbosa que se canta en la Península Ibérica y que se llama "El Muerto Vivo".

¿Y qué es un cañón? Pues una caña de grandes proporciones. Si estamos hablando de guerras, un cañón es una pieza de artillería que se usaba para lanzar pesadas balas u otros proyectiles que van destinados a darle en toda la torre al enemigo.

A los proyectores que sirven para proyectar -obvio- imágenes también le decimos cañón por la forma que tiene; y otro cañón es el cauce dejado por un río que erosiona pacientemente el terreno y después de algunos millones de años deja ese largo hueco que se presenta impresionante y majestuoso.

Mire usted el Gran Cañón del Colorado, una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado en el norte de Arizona, en Estados Unidos.

En este cañón, el cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene unos 446 kilómetros de largo, cuenta con cordilleras de hasta treinta kilómetros de anchura y alcanza profundidades de más de 1,600 metros. O sea que este cañón, ¡está cañón! Sí, porque así usamos la palabra "cañón" para remplazar otra que suena más fuerte… ya sabe usted cuál.

Cerca de dos mil millones de años de la historia de la Tierra han quedado expuestos mientras el río Colorado y sus afluentes iban cortando pacientemente capa tras capa de tierra y dejando a la vista impresionantes formaciones.

La mayor parte de los estratos -o sea, las capas de minerales de la tierra-fueron depositados en los mares cálidos poco profundos en la zona cercana a la costa y en los pantanos costeros que formaba el mar en los repetidos avances y retiradas de la costa.

Y sin parecer un anuncio promocional de este lugar, sí le recomiendo que visite al Gran Cañón del Colorado. Le aseguro que no se va arrepentir.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Eduardo Lomelí: Cuando una persona se porta mal, ¿se dice que está malcriado o malcreado?

LE RESPONDO:

Aunque tienen el mismo origen los verbos criar y crear, actualmente tienen significados diferentes. Lo correcto es "malcriado".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

La envidia es una especie de alabanza.