Osijut realizará sus conciertos navideños

Para Ethan Eager, director de la Orquesta Juvenil de Torreón (Osijut), la música y la navidad poseen una relación difícil de desprender. Desde las santas escrituras, el anuncio angelical se suscitó con un canto. Es así como el cristianismo siempre ha ligado lo musical con lo angelical, con lo divino.

"La música y la Navidad están relacionadas desde el momento en que los ángeles anuncian a los pastores y desde entonces, siempre que se recuerda estas fechas, la culta que sea (inglesa, francesa, mexicana, norteamericana, cualquier cultura que celebra la Navidad, siempre lo hace con música".

Con esta base, la Osijut preparó un par de conciertos navideños, los cuales se efectuarán vía virtual a través de la página de la orquesta y de la Dirección General de Cultura de Torreón (DGC). La cita en ambos días será a partir de las 20:00 horas.

A lo largo del año, los integrantes de la Osijut han grabado su participación desde sus hogares. Sin embargo, en esta ocasión quienes pertenecen a la sección de ensambles sí pudieron ensayar, con protocolos de seguridad, en la sede de la agrupación: el Centro Cultural Jabonera.

"Es un paso pequeño a retomar, ojalá algún día pronto que las autoridades permitan, los ensayos presenciales. Además sentimos que permite un trabajo de mayor calidad artística".

Para estas presentaciones, se prepararon dos números con música clásica navideña, donde se ofrecerá una serie de ensambles instrumentales y corales, pues también contarán con la participación del coro del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), el cual dirige la maestra Luz Alicia Ávila.

Respecto al repertorio, se ejecutarán piezas como We wish you a merry christmas de Arthur Barrel, El heraldo angelical de Félix Mendelssohn, la popular Jingle bell rock y villancicos como La primera navidad, entre otras piezas.

Por último Ethan Eager resaltó que 2020 fue el año del décimo aniversario de la Osijut, cuyos festejos tuvieron que trasladarse al ámbito virtual debido a la pandemia. No obstante, resaltó las ventajas de las nuevas tecnologías que permiten realizar este tipo de eventos, situación que hace diez años quizá no hubiera sido factible.

Con este par de conciertos, la Osijut cierra sus actividades en 2020 y se prepara ante la llegada de 2021.

Presentación

Navidad con Osijut

* Hoy y próximo 19 de diciembre.

* 20:00 horas.

* Páginas de Facebook de la Osijut y Dirección General de Cultura (DGC).

* Obras pupulares y de música clásica.