Expone Sheinbaum que CDMX está en alerta por COVID

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, atribuyó el incremento de hospitalizaciones por COVID-19 al aumento en el número de fiestas y reuniones familiares, donde se pierde la sana distancia, se quitan el cubrebocas y se relajan las medidas de cuidado, por lo que expuso que la capital está en alerta por esta enfermedad.

"Estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad, siempre he hablado con la verdad, están subiendo las hospitalizaciones de manera acelerada, estamos creciendo la capacidad hospitalaria junto con el gobierno de México pero hoy lo más importante es parar los contagios", dijo en un video publicado en sus redes sociales que luego fue retomado en la conferencia vespertina por el subsecretario López-Gatell. Comentó que en la Ciudad de México viven alrededor de 9 millones de habitantes y en esta época llegan de visita cerca de tres millones de la zona Metropolitana y depende de las acciones que se toman todos los días que bajen los contagios.

"Vean en el gran ejemplo que están dando los fieles de la Virgen de Guadalupe, al no asistir este año a la Basílica y celebrar a la virgen desde casa; a eso me refiero, con la acción de cada uno de los habitantes por eso, en alerta COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad", dijo.

Recordó las cinco acciones urgentes que deben cumplir los capitalinos: quedarse en casa y si es indispensable que salgan usar cubrebocas y mantener siempre la sana distancia; no fiestas, no posadas, no reuniones con amigos y familiares y en esta ocasión, no invitar, ni aceptar invitaciones; en la medida de lo posible, las compras debe hacerlo sólo una persona; y si alguien es positiva de COVID-19 aislarse 15 días.

"Confío en los habitantes de la ciudad, nos encontramos en alerta por COVID-19, están subiendo las hospitalizaciones y sólo si todos cumplimos vamos a bajar los contagios en la ciudad", finalizó.

Estamos en alerta en emergencia por COVID-19. Están subiendo aceleradamente las hospitalizaciones. Es URGENTE que [email protected] sigamos las medidas sanitarias que a continuación mencionamos. pic.twitter.com/kiD87e0EI0 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 11, 2020