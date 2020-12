Películas muy promocionadas pero que no estuvieron a la altura

Hay muchas razones por las que una película podría decepcionar a su audiencia; no cumple expectativas, engaña al espectador o falla en alcanzar su meta, tanto en historia como en realización.

Algunos proyectos son tan promocionados, que se esperan grandes cosas de ellos, así que si fallan, la decepción es aún más grande. Estos son algunos casos.

Lucy in the sky

La cinta basada en una historia real y protagonizada por Natalie Portman, sobre una astronauta con serios problemas personales tenía potencial, pero en lugar de abordar con reflexión, optó por un drama muy melodramático que, para colmo, no lleva a nada, más que al fracaso narrativo.

Tesla

La biografía de este inventor tan importante para la historia era el tipo de relato relevante que todo fan del género biográfico podría ansiar ver, sin embargo, su relación con Thomas Edison es reducida a nada y aunque reflexiona sobre el trabajo de Telsa, que aún resuena, no impacta como debería.

The Goldfinch

Muy esperada gracias a su elenco de primera, los fans de la novela literaria en que se basa quedaron decepcionados, pero hasta los que no conocían el relato se dieron cuenta del sinsabor y desperdicio de talento que resultó de una idea con mucho que ofrecer, pero que al final no ofrece nada.

Tolkien

J.R.R. Tolkien es autor de libros como ‘The Lord of the Rings’ o ‘The Hobbit’. Su biografía por eso sonaba como un intrigante e ilustrativo acercamiento a la inspiración artística que fue su proceso de creación. La cinta no obstante, pasó sin pena ni gloria, porque en efecto, no es muy relevante.

Cats

El cómo un musical tan reconocido, galardonado y celebrado falló estrepitosamente de su paso del teatro a la pantalla grande aún es un misterio. Los espectadores aún no descubren con claridad qué pensaban los realizadores, pero de los malos efectos visuales a una trama nula, eso la sepultó.

Welcome to Marwen

El concepto era prometedor, el choque entre realidad y fantasía, lo que abría paso a interesantes reflexiones. Visualmente la cinta es fascinante, la propuesta por ello es rescatable, pero falla en todo intento de hablar de algo o ser seria, lo que es una pena, tomando en cuenta el punto de partida.

A Wrinkle in Time

Disney no suele equivocarse tanto en puestas en escena, pero algo salió mal con este guión sobre una niña buscando a su padre desaparecido. Las aventuras no envolvieron y las reflexiones o lecciones de vida quedaron a medio camino, así que terminó como una película para olvidar.