Niña tiene 7 años y levanta hasta 80 kilos

Rory van Ulft tiene sólo siete años pero ya es la ‘niña más fuerte del mundo’ tras lograr levantar 80 kilos de peso con una barra olímpica.

La canadiense también hace sentadillas con 61 kilos de peso encima y aunque no puede competir en torneos, porque no hay categorías para su edad, ya ganó el Nacional de Halterofilia de Estados Unidos en dos categorías, la Sub 11 y la Sub 13. En la categoría de 30 kilos levantó 32 kilos en la arrancada y 42 kilos en el envión (dos tiempos), convirtiéndose en la campeona más joven en la historia, explica el Daily Mail.

"Sería justo decir que Rory es la niña más fuerte en el mundo", dice su padre, Cavan. "Según su actual coeficiente total de Sinclair [con los que la Federación Internacional de Halterofilia mide la fuerza libra por libra], Rory no es solo la niña de siete años más fuerte del mundo: es probable que también sea la niña o niño de siete años más fuerte que haya existido, conforme a los registros existentes de resultados de competencias verificables", agrega.

La niña comenzó a practicar el levantamiento de pesas a los cinco años, mientras entrenaba gimnasia artística. Actualmente pasa cuatro horas a la semana a la halterofilia y nueve en gimnasia. Lleva tatuajes falsos porque cree que "es gracioso" y no tiene, al menos por el momento, ambiciones olímpicas.

"Rory tiene entrenadores expertos en levantamiento de pesas. Su seguridad es la principal prioridad de todos. Ella progresa en su entrenamiento en ambos deportes de manera cuidadosa y metódica", comentan sus padres.