Político enciende una vela durante una reunión virtual y provoca un incendio

El político británico intenta encender una vela mientras participara en una reunión en línea, con 30 colegas, cuando su bloc de notas se ve envuelto en llamas, detalla la agencia Ruptly.

Sleigh logra mitigar el fuego, sin embargo, se quemó los dedos y ‘los tuvo que sumergir en un fregadero frío’, según relató a los medios locales.

Él mismo publicó en su cuenta de Twitter la escena. "Hoy las cosas no salieron tan bien como esperaba", fue el comentario irónico que agregó al clip.

Today didn’t go as smoothly as I hoped pic.twitter.com/fygcBSitiy