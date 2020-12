Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Buen cierre de año para nuestros jugadores mexicanos en el PGA Tour en el Mayakoba Golf Classic, Carlos Ortiz terminado en el octavo lugar con un acumulado de -15, siendo este el mejor jugador nacional del torneo y empatado con Emiliano Grillo, como los mejores jugadores latinoamericanos. Con este resultado, Ortiz se coloca en sexto lugar del ranking de la FedEx Cup y Abraham Ancer lugar 12 con acumulado de -14, colocándose en el puesto 31 de la FedEx Cup. En cuanto a los otros cuatro jugadores mexicanos, lamentablemente no pasaron el corte, al igual que el colombiano Sebastián Muñoz y algunos de los mejores del mundo, tampoco lograron hacer el corte como Brooks Koepka y Rickie Fowler.

Esta semana que pasó, se jugó en Monterrey, la cuarta etapa de la Gira Infantil y Juvenil Zona Norte ACGN en el campo del Club de Golf Las Aves, que por primera vez desde su fundación, fue sede de este evento, donde además de la dificultad del campo los jugadores (as) tuvieron que lidiar con un fuerte viento helado, además que pocos jugadores (as) conocían el campo, ya que no se les dio día oficial de práctica y se jugó por primera vez entre jueves y viernes. Pero esto no fue motivo, para que los scores fueran altos, ya que la verdad se vieron muy buenas rondas a pesar de las condiciones climatológicas adversas. Esto también se debió a que el campo, está en muy buenas condiciones, y por supuesto, otra extraordinaria actuación de los Tigers del Campestre Torreón, quienes ya se colocan como líderes de la Copa Challange por encima de Campestre Monterrey, primer lugar en la Copa Desafío Femenil por delante del Campestre Saltillo y tercero en la Copa Desafío Varonil, por debajo de Campestre Monterrey y Valle Alto, destacando las actuaciones de Reda Patricio Safa Grajeda, primer lugar categoría 12-13 varonil con 148 golpes; quinto lugar, Javier Fernández González categoría 8-9 varonil y en cuanto a la rama femenil, quinto lugar, Lucia Chaúl Ceniceros categoría 7 y menores; Regina Jiménez Jardón, primer lugar categoría 10-11 con un score acumulado de -4. En la misma categoría, Montserrat Barriada Sáenz segundo Lugar y en la categoría 12-13, tercer lugar Verónica Jaramillo Santos y cuarto Isabella Hernández Garrido "Chabela". Cabe mencionar que solo las categorías de 13 años y menores en ambas ramas pudieron jugar esta etapa, ya que las de mayores de 14 años lo harían en el Club de Golf Las Misiones también de Monterrey, sábado y domingo, pero lamentablemente y por instrucción de la Secretaria de Salud del Estado de Nuevo León, el evento tuvo que ser cancelado debido a las restricciones anunciadas el jueves 3 de diciembre, por lo que la etapa tendrá que ser reprogramada para fecha posterior.

Una mención especial de agradecimiento al Club de Golf las Aves por su amable hospitalidad, ya que la gente se fue contenta de la etapa y con muy buenos comentarios, felicidades a todos los jugadores laguneros que acudieron a la etapa y en especial a los Tigers por su liderato en la Copa Challange, en hora buena.

Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.

Alberto González Margain//[email protected]