De Inglesita

Me atrevo a decir que a ningún aficionado al futbol le encanta la idea de que su equipo juegue los jueves. Prefieren, más bien, ver actividad el martes o miércoles.

Esta semana concluyó la fase de grupos de la Champions y Europa League. Sorpresas hubo, tanto para bien como para mal, en cuanto a los ingleses. Por 'la orejona' son Liverpool, Chelsea y los dos de Manchester. Para la antigua Copa UEFA son Tottenham, Arsenal y Leicester City. Pues todos pasaron a la siguiente ronda de su competición como cabeza de grupo salvo por uno: los Diablos Rojos del Manchester United.

Es cierto que les tocó un grupo dificilísimo, junto al PSG, RB Leipzig y el Istanbul. Recordemos que los dos primeros estuvieron entre los últimos cuatro mejores equipos de la temporada anterior de la Champions, y que los turcos son complicados de locales, tanto así, que precisamente allá perdieron los dirigidos por Solskjaer.

Pero no nos engañemos. Si bien el United ganó al PSG en París y marcó 15 goles en seis juegos de Fase de Grupo, lo cierto es que está eliminado por no tener un proyecto sólido, añadido al limitado plantel y la desconcentración por temas extra cancha, como las declaraciones de Mino Raiola, representante de Paul Pogba, sobre que el periodo del francés ya ha terminado con el equipo inglés.

Segundo Tiempo

El premio de consolación (o castigo, según se vea) es que los de Old Trafford jugarán los jueves en la Europa League. Ahí comenzarán el que parece un círculo vicioso desde hace casi diez años, desde la salida de Sir Alex Ferguson: ganar la competición para acudir a Champions el próximo torneo y "salvar la temporada" por la obtención del título continental. No, no es por ahí.

Definitivamente el noruego Solskjaer ha sido el reflejo de Ferguson para quienes buscamos proyectar, inútilmente, la permanencia del arquitecto de los éxitos anteriores. Sí, cree en los jóvenes y echa mano de la cantera, eso está bien, pero no tiene con qué contrargumentar una táctica que lo ha superado, y eso se vio clarísimo en la derrota con el Leipzig, donde Julian Nagelsmann, su entrenador de apenas 33 años de edad, y con un equipo claramente inferior, anuló totalmente al Manchester United.

Encima, el calendario no ayuda en lo más mínimo, ya que este sábado enfrentan al Manchester City en el Derbi de la ciudad, se aproximan enfrentamientos más complicados con rivales como Leeds, Everton o Leicester y con solo tres días de descanso entre cada uno.

Tiempo Extra

Todos los representantes ingleses en Champions y Europa, salvo el Manchester United, avanzaron a la siguiente ronda eliminatoria como líderes de grupo.

