Dictan sentencia a cómplice del asesinato de Fernando Purón Johnston

El Tribunal de Juicio Oral que lleva el proceso de Erick "N", dictó una sentencia de 21 años de prisión, tras concluir la audiencia de individualización de penas; siendo esta la pena máxima que se le podía imponer por la forma de participación del imputado en el asesinato de Fernando Purón Johnston, ex presidente municipal de Piedras Negras y ex candidato a diputado federal.

Lo anterior, al concluir la audiencia de individualización de la pena que se llevó la tarde de este jueves; luego del fallo condenatorio que emitió el Tribunal de Juicio Oral el pasado miércoles; por lo que ahora se espera que en un lapso de cinco días pueda entregarse por escrito la sentencia.

Posterior a ello, la defensa tiene la posibilidad de presentar un recurso de inconformidad de la resolución del Tribunal de Juicio Oral y correrá un tiempo considerado en la legislación; por lo que se considera que podría resolverse hasta el próximo año.

COMPLICIDAD

Carlos Gilberto Valdés Martínez, asesor jurídico de la familia de Fernando Purón Johnston había informado que se pudo acreditar la complicidad del inculpado en el homicidio del político nigropetense.

"Se le atribuye una conducta, no de autor material, no de autor directo, si no como cómplice mediante acuerdo por ayuda previa. Esto quiere decir, que de alguna forma él cometió actos que permitieron al autor material, realizar la conducta, privar de la vida, en éste caso a Fernando", señaló Valdés Martínez sobre la responsabilidad que se le pudo acreditar al imputado.

Durante el juicio en contra del imputado, se pudo comprobar que aportó algunos medios, que dio algunas instrucciones y que el cumplimiento de estas, permitirían la realización del delito; por ello él es un cómplice por auxilio previo.

VIGENTE LA RECOMPENSA

Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, dio a conocer que se mantiene vigente la recompensa de 10 millones de pesos para quien pueda otorgar información que permita la localización y detención de Ignacio "N", presunto autor material del asesinato de Purón Johnston.

Lo anterior, tras dar a conocer que se obtuvo una pena de 21 años a Erick "N", tras acreditarse su participación en los hechos como cómplice.