Piden traer a Zerón Niega impunidad

Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, exigió al gobierno federal buscar la forma de expulsar de Israel a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para que responda en México por las acusaciones que tiene en este caso.

En reunión con medios después de haberse reunido con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para hacer un balance de los avances del caso, el abogado reconoció que la detención de Zerón de Lucio es un tema complicado, debido a que México no tiene un tratado de extradición con Israel.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el caso del general Salvador Cienfuegos no se brinda protección, impunidad y no se protege a nadie, pero aseguró que el gobierno de Estados Unidos reconoció que violó el proceso de colaboración bilateral al no informar a México de las investigaciones sobre el exsecretario de la Sedena por cargos de narcotráfico y "lavado" de dinero.

El titular del Ejecutivo federal acusó que elementos de agencias internacionales entraban y salían de México "y hacían lo que querían y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra nación".