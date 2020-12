Van PRI, PAN y PRD en alianza por gubernatura de Michoacán

En un hecho sin precedentes, los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), presentaron ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) el convenio para contender en alianza por la gubernatura en 2021. En las instalaciones del IEM, el líder del PRD en el estado, Víctor Manuel Manríquez González, afirmó que esta candidatura común no contra otros partidos políticos y que su lucha con la alianza "Equipo por Michoacán" tampoco es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manríquez González explicó que el candidato de la alianza se designará mediante una consulta, en la que los michoacanos definan el perfil de la persona que los representará en la elección del próximo 6 de junio. Destacó que en este convenio se detallan los objetivos de contender en candidatura común, su plataforma electoral, las aportaciones de partido al financiamiento de campaña, gastos de campaña y la responsabilidad en materia de informes de campaña.

Además, aseguró, establece el principio de paridad de género y la propaganda electoral, entre otros aspectos. "Michoacán no es azul, no es roja, ni verde, ni amarilla; Michoacán es de todos los colores, michoacanos somos todas y todos", expresó. Según el dirigente perredista, esta candidatura común refleja que nada es más importante que trabajar juntos por un futuro mejor para la entidad. Por su parte, el presidente del Comité Directivo estatal del PRI, Jesús Hernández, declaró que "Equipo por Michoacán" se formalizó con responsabilidad, con una visión y un rumbo claro, en beneficio de la entidad y su gente. "Esta candidatura común entre nuestros partidos políticos representa una suma de visiones y esfuerzos. No vamos contra nadie, vamos por Michoacán", expresó.

El líder estatal del PAN, Oscar Escobar, dijo que el punto central de esta alianza es la generación de una candidatura común entre los partidos políticos y la sociedad para construir la mejor alternativa y, por ende, la mejor propuesta. "Estamos hablando de una propuesta que conozca de fondo las necesidades que enfrenta Michoacán y su gente y las ataque con determinación para lograr un mejor estado", sostuvo. Víctor Manríquez, Jesús Hernández y Oscar Escobar expresaron que hoy, de manera formal, se da un paso decisivo en la construcción "del mejor" proyecto político para Michoacán en 2021.

Concordaron en que cada partido tiene una militancia sólida y una amplia base social, con militantes comprometidos y convencidos de que lo importante es sumar esfuerzos y voluntades por un objetivo mayor, que es Michoacán. Finalmente los tres líderes partidistas reconocieron que 2020 ha sido un año difícil y que vienen retos complejos a enfrentar en lo económico y en lo social por el impacto de la crisis económica y sanitaria.