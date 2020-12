Entrenador de futbol golpea a un niño y es vetado de por vida

Gerrell Williams, un entrenador de futbol americano infantil perteneciente a la Asociación Juvenil de Futbol (AYF) fue grabado cuando golpeó en la cabeza a uno de sus jugadores durante un partido de un torneo disputado en Florida, Estados Unidos, y además estrujó su cabeza antes de mandarlo al campo.

En el video compartido en redes sociales, se observa a Williams gritándole a un niño que se estaba acercando a él y luego le asestó un fuerte golpe en la casco. Segundos después, el entrenador caminó hacia el menor y lo golpeó una segunda vez, esta vez tirándolo al piso tras el impacto. Williams luego estrujó la cabeza del niño antes de que el pequeño jugador se retirara al campo a jugar.

Las acciones del entrenador se volvieron virales y provocaron que la AYF lo despidiera y lo vetara de por vida de todas las actividades de la asociación y, de acuerdo al Daily Mail, también fue despedido de su trabajo en las oficinas de la comisaría del Condado de Chatham, Georgia.

Williams se disculpó a través de su cuenta de Facebook y admitió que no hay excusas para sus acciones pero a la vez pidió que ya dejaran de acosarlo debido a que él ya obtuvo el perdón de la familia del niño al que golpeó.

El video llamó la atención de la estrella de la NBA, LeBron James, quien mostró su indignación antes las acciones del entrenador en sus historias de Instagram.

Someone shared this with me. It was on their Facebook page. Supposedly happened in Florida during some championships during the past week. Anyone know disposition? Should’ve been arrested . . . . . Absolutely, totally uncalled for. We have to rid sports of “coaches” like this. pic.twitter.com/X57VMr7Rfe