Los Game Awards 2020, ¿qué esperar?

Este próximo 11 de diciembre por la noche serán transmitidos los Game Awards 2020, uno de los premios más mediáticos de todo el año en el sector de los videojuegos.

Será una ceremonia virtual con más de veinte categorías, la más importante 'The Game of The Year' y sorpresas de las grandes franquicias para el próximo año.

Entre los presentadores de esta edición se encuentran estrellas de los videojuegos, el deporte y del cine como Gal Gadot, Brie Larson, Christopher Nolan, Lyn Inaizumi, Josef Fares, Nolan North, John David Washington y Reggie Fils-Aime y otros.

Algunos de los adelantos que se han presentado son la presentación de la tercera temporada de Fall Guys: Ultimate Knockout, las novedades de Dragon Age 4, el primer gameplay de Call of Duty: Black Ops Cold War y lanzamientos como el primer video de It Takes Two de Josef Fares.

Los fans 'gamers' están en la espera de grandes novedades, pues el año pasado en 2019 se presentó el Xbox Series X.

Aquí los nominados al Juego del Año: