Acreditan complicidad de Erick 'N' en asesinato de Fernando Purón

Tras el fallo condenatorio contra Erick “N” por el delito de homicidio calificado con motivo de ventaja y alevosía, este jueves se contempla que se dé a conocer la pena que impondrá el Tribunal de Juicio Oral.

Mientras tanto, Carlos Gilberto Valdés Martínez, asesor jurídico de la familia de Fernando Purón Johnston, expresidente municipal de Piedras Negras y excandidato a diputado federal por el distrito 01, detalló que se pudo acreditar la complicidad del inculpado en el homicidio del político nigropetense.

"Se le atribuye una conducta, no de autor material, no de autor directo, si no como cómplice mediante acuerdo por ayuda previa. Esto quiere decir, que de alguna forma él cometió actos que permitieron al autor material realizar la conducta, privar de la vida, en éste caso a Fernando", señaló Valdés Martínez sobre la responsabilidad que se le pudo acreditar al imputado.