'Sin evidencia que Fuerzas Armadas y Guardia Nacional están capacitadas en DH'

Aunque hace 10 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano capacitar a sus Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, no hay evidencia de que esto se haya cumplido, advirtieron organizaciones sociales a través del informe Falsas salvaguardas.

En este estudio las asociaciones civiles señalaron que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional no tienen información suficiente para comprobar que sus elementos han sido capacitados en esta materia, con el objetivo de que no cometan violaciones a las garantías de los ciudadanos.

Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y Data Cívica fueron las asociaciones que dieron a conocer el documento Falsas Salvaguardas, el cual está basado en solicitudes de información hechas a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como a la Guardia Nacional -esta última institución fue considerada "militarizada" porque gran parte de sus elementos eran del Ejército y su titular, Luis Rodríguez Bucio, tiene formación militar.

Las tres ONG indicaron que: "Ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple a cabalidad con la obligación de contar con programas de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal. De las instituciones a las que consultamos, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina, ni la Guardia Nacional cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo", acusaron.

Sobre el Ejército, esta dependencia sólo reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas entre el 2013 y 2019. Además, no se informó si los militares han recibido lecciones en temas específicos como derechos de las mujeres, de personas LGBT+ y de personas con discapacidad.

Para el caso de la Marina, esta dependencia respondió a una solicitud de información que no estaba obligada a atender las sentencias de la CIDH, específicamente las de los casos "Fernández Ortega y otros vs. México" y "Rosendo Cantú y otra vs. México", con las cuales el organismo ordenó las capacitaciones en derechos humanos a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la Secretaría de Marina no proporcionó información precisa y desagregada por cargo y por área acerca del personal que asiste a las actividades de capacitación, ni proporcionó información acerca de la duración de las actividades reportadas.

Por último, la Guardia Nacional aceptó que sólo 7 de cada 100 elementos han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado.

Y la Guardia Nacional, como el Ejército y la Marina, tampoco especificó los temas que se abordan en sus capacitaciones, su personal docente o el temario.

"Lo que preocupa es que con la poca información que existe sobre la actuación de las instituciones castrenses, parece que las violaciones a los derechos humanos no se han reducido con el tiempo sino que, en ciertos casos, incluso han aumentado", expresaron las organizaciones en su informe.

De igual forma, las asociaciones precisaron que las capacitaciones en derechos humanos y género sólo deben ser una parte de la estrategia para evitar que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional incurran en vulneraciones, también se deben agregar reglas y límites claros a su actuación.