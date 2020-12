VIRAL: Turista 'ebria' se 'pierde' en México montada en un caballo

A través de redes sociales, una turista se ha robado la atención de internautas gracias a un video en el que se le ve presuntamente en estado de 'ebriedad' y perdida en nuestro país mientras montaba a caballo.

Identificada en la red social TikTok como @lizzyfromtheblock99, compartió un video en el que se le ve montada en un caballo recorriendo una zona llena de vegetación, mientras explica en inglés que 'estaba extraviada', añadiendo además que no podía pedir ayuda porque 'no habla español' y 'nadie entendía su idioma'.

"Hola, TikTok. Actualmente me encuentro en alguna parte de la jungla de México, y no hablo español, y estoy en un caballo, y me embriagué, y no sé cómo llegué aquí", comentó Liz en su video, mismo en el que se aprecia a unos niños cerca de ella también paseando en caballo, mismos que parecen guiarla.

Según se presume en redes, los hechos trascendieron en Yelapa, Jalisco, donde Liz se habría separado de su grupo de turistas.

En otro video compartido en la red social, la joven explicó que mientras paseaba en caballo como parte del recorrido turístico, el animal comenzó a correr hasta separarse del grupo, momento en el que se vio perdida y sin rumbo.

"Simplemente me separé de mi grupo, porque mi caballo seguía corriendo más que los del resto, y yo estaba adelante", agregó.

En pocos días Liz se ha vuelto viral en redes sociales con más de 11 millones de reproducciones en su video.