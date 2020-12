Niega AMLO que haya impunidad para Salvador Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el caso del general Salvador Cienfuegos no se brinda protección, impunidad y no se protege a nadie, pero aseguró que el gobierno de Estados Unidos reconoció que violó el proceso de colaboración bilateral al no informar a México de las investigaciones sobre el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) por cargos de narcotráfico y "lavado" de dinero.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que elementos de agencias internacionales entraban y salían de México "y hacían lo que querían y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra nación". "No hay impunidad en el país, pero al mismo tiempo se tienen que cumplir los procedimientos, y una cosa muy importante, no se pueden fabricar delitos, eso también es una injusticia. Venganzas políticas son inaceptables en el gobierno que represento, son otros tiempos. "Ahora en el caso del General, como existe un convenio de colaboración y no se informa al gobierno mexicano y se viola ese acuerdo, con todo respeto y de manera diplomática se pide que se informe sobre la situación, y el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que hubo una violación al procedimiento, y que no puede haber cooperación si no hay confianza, y ellos deciden enviar el expediente y el traslado del general Cienfuegos a México para que aquí la fiscalía, como lo está haciendo, lleve a cabo la investigación", agregó. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste