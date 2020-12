Buen samaritano devuelve a sus dueños joyas perdidas, valoradas en millones

Una pareja de Florida se dice agradecida con el hombre que encontró su bolso perdido, con joyas con valor de 250 mil dólares, casi 5 millones de pesos, los localizó y las devolvió.

Joe Fitzgerald cuenta que él y su esposa Elif asistieron al evento benéfico anual ‘Denim and Diamonds’ para Hands Across the Bay el sábado pasado.

Al salir, se dieron cuenta que la parte trasera de su vehículo estaba abierta y en el tránsito, una bolsa con joyas había caído a la carretera, recoge la agencia UPI.

Se enteraron de este despiste cuando Elif revisó su teléfono y descubrió que tenía varias llamadas perdidas diciéndole que se había encontrado un bolso que le pertenecía.

La bolsa fue hallada por un hombre que inmediatamente llamó al número de emergencias, el 911. "Es nuestro ángel de la Navidad. No sólo lo encontró. También llamó al 911 y se aseguró de que recuperamos nuestras joyas", comenta Elif.

"Me sorprendió que me lo devolvieran. Tengo joyas valiosas. Es una sensación increíble saber que hay gente como ese hombre", añade la mujer.