Encuentra una ‘ruta de escape’ escondida en la cocina y se hace viral

"Vi un piso hoy y no creo que pueda dejar de pensar en la puerta trasera...", escribió Wilkes en su publicación, que acumula ya más de 4 millones y medio de reproducciones.

En el clip se observa lo que parece una cocina ordinaria, hasta que se abre uno de los compartimentos, que funciona como una puerta secreta que da hacia unas escaleras, que al bajarlas se llega a la calle.

Internautas se han sorprendido con la escena, algunos diciendo que el compartimento es escalofriante, otros bromeando que podría llegar a ser funcional.

Viewed a flat today and I don’t think I’ll ever be able to stop thinking about the back door... pic.twitter.com/uscUF7pLH9