QUE LA SALUD TE ACOMPAÑE

Hace unos días no tuve más remedio que acudir a una sucursal del banco, ya sabe usted, a resolver algún aburrido pendiente financiero. El servicio, como en todos los bancos: increíble… sí, porque es increíble que se tarden tanto tiempo en atenderte. Mientras estaba en la fila, tratando de guardar la "sana distancia" con los demás clientes, el de atrás de mí lanzó un tremendo estornudo que nos estremeció a todos.

Es que, para empezar, hace mucho que no escuchaba un estornudo en público. Ahora que andamos con cubrebocas -bueno, todos deberíamos usarlo- puesto y que no sea que empieces a sentir como que un estornudo quiere salir de tu sano cuerpo porque te pones todo nervioso… ¡nadie quiere estornudar! A eso hemos llegado: a que sea más grave que, en público, te avientes un estornudo en lugar de, digamos, una flatulencia… o que trates de disimular a ésta con un estornudo… ¡sale peor!

Es que hay gente que estornuda muy fuerte; otros quedito pero muy seguidito… "¡Achú!" Es la palabra con la que normalmente representamos al estornudo de forma onomatopéyica, o sea que para nosotros así suena un estornudo. Pero no a todos les suena así, ¿verdad? La realidad es que el sonido de nuestro estornudo es un acto aprendido. ¿Qué, cómo? Pues sí. El estornudo es una reacción del cuerpo por la sensibilidad de la nariz, inhalando aire y luego reaccionando con la expulsión de ese aire a gran velocidad, pero este mecanismo solo produciría un leve ruido de inhalación y luego exhalación. ¿Y el ruido del estornudo? Ese es el que aprendemos a hacer: "achú", "chis" o como sea. Es un fenómeno parecido al de la risa y es común que los miembros de una familia estornuden -y se rían- muy parecido. ¿Por qué? Pues porque entre ellos aprendieron subconscientemente a hacer esos ruidos de manera similar.

Cuando alguien estornuda, como una forma de cortesía, le decimos: "¡salud!", o sea que le deseamos a la persona que tenga salud… o que la recupere, si es que la ha perdido. Esta respuesta ante un estornudo es sumamente popular en muchas partes del mundo y en diferentes idiomas, pero no en todas partes responden así. Los anglosajones responden "bless you", que se traduce como "Dios te bendiga", y los birmanos -los que viven en Birmania o Myanmar-, al escuchar un estornudo, responden: "¿entendido?" Yo no entiendo lo que deben de entender, pero así responden al estornudo.

Los chinos responden "cuídate" o con un "bebe más agua…" ¡Muy aconsejadores los chinos! Pues yo les aconsejaría que no coman murciélagos, que sería mucho más saludable para todos. Los serbios, por su parte, ante el estornudo responden: "¡vete gato!" sobre todo si el que estornuda es un niño… pero no porque le digan "gato" al niño, sino porque, para ellos, el estornudo suena como un minino.

Mi abuela era de las que, ante un "sano y vigoroso" estornudo, exclamaba: "¡Jesús, María y José!" y con esa bíblica frase me despido hoy de usted. ¡Salud!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Mónica Elizondo: "La palabra mar, ¿es en masculino o femenino? Ah, y también si me puede decir si alta mar es una sola palabra o en dos palabras".

LE RESPONDO: La palabra mar se ha usado en ambos géneros. Actualmente es común su uso en masculino: "el mar". Sin embargo, se puede usar también en femenino, lo que es común en poesía: "la mar se pone brava". Sobre su segunda duda, se sigue usando mucho "alta mar" en dos palabras, pero se sugiere usarla como una sola: "altamar". Ambas se consideran correctas aún.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Cuando alguien me dice que soy flojo, le contesto que no es cierto… cuando traigo ganas.