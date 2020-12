Mujer demanda a su pareja por no casarse con ella tras 8 años de relación

Ante lo que considera la falta de compromiso de su pareja, una mujer en Zambia decidió tomar medidas drásticas: demandó a su novio por no casarse con ella a pesar de tener ocho años de noviazgo y un hijo en común.

La mujer fue identificada por Mwebantu, la agencia nacional de noticias en Zambia, como Gertrude Ngoma, de 26 años.

Ella presentó una demanda ante la Corte Local de Kabushi contra Herbert Salaliki, de 28 años, a quien acusa de no casarse con ella a pesar de haberlo prometido.

La mujer se quejó de que a pesar de que comparten un hijo, ella aún vive con sus padres, en lugar de con Herbert.

"Su señoría, él nunca ha sido serio; es por eso que lo traigo ante la corte, porque merezco saber cuál es mi futuro con él", señaló en una comparecencia, de acuerdo com Mwebantu.

Gertrude acusó además a Herbert de estar involucrado con otra mujer, con la que intercambiaba mensajes.

El hombre alegó ante la corte que él se quiere casar con Gertrude, pero no tiene dinero para hacerlo, y se quejó de que no se comunican porque ella no le presta atención.

La juez, identificada como Evelyn Nalwize, recomendó a Gertrude demandar a su pareja por violación del contrato matrimonial, pero dijo que hay poco que la corte pueda hacer porque no hubo matrimonio, aunque sí se pagó la tradicional "lobola".

En Zambia es una costumbre que los hombres paguen una lobola, o "cuota de apreciación", a la familia de la novia, como señal de que cuidarán de ella.

La magistrada pidió finalmente a ambos que traten de arreglar sus diferencias fuera de la corte.