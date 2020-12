Hombre genera caos en centro comercial al escapársele un tiro

De acuerdo a la información compartida por medios estadounidenses, los hechos trascendieron durante el domingo en un complejo comercial ubicado en la ciudad de Atlanta, donde las personas que se encontraban presentes huyeron inmediatamente al escuchar la detonación dentro del lugar, tal como se aprecia en un video difundido en redes.

Pese a que primero se habló sobre el 'ajuste de cuentas' entre dos hombres, la policía local detalló que todos se trató de un 'accidente' por parte de un hombre que no fue identificado y el cual terminó retirándose del centro comercial pasando inadvertido entre el caos.

this is what lenox looks like after shooting pic.twitter.com/WBan39hxWB