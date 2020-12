'A mi mamá no'; niño capta presunto secuestro de su madre en Guerrero

Tal como se aprecia en el material, el niño que graba llora mientras ve como dos hombres se llevan a su madre a bordo de una camioneta. Asimismo se observa a otro infante intentar detener a los sujetos.

Niño graba con su teléfono celular el momento exacto el "secuestro" de su mamá, en #Metlatónoc #Guerrero: "No por favor...mami, no, mami...no por favor", se escucha al menor llorar y rogar a los dos sujetos a no llevarse a su madre. pic.twitter.com/e5PLxoBEDV