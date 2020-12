Toma una fotografía de su casa y sale huyendo al ver lo que captó

Un hombre compartió a través de la red Reddit la fotografía que tomó en su casa una vez que escuchó ruidos extraños y pisadas provenientes de la cocina un día que se supone estaba solo.

En la imagen dice puede verse la figura de un espíritu asomándose tras la puerta y cuyos ojos negros resaltan en su cara, recoge el diario Mirror.

El sujeto asegura que salió corriendo al ver la imagen y que ahora busca una nueva casa, dado que no quiere regresar a donde vive ahora. Internautas no están convencidos de que no se tratara de una broma de uno de sus compañeros de vivienda, si bien otros dicen que el encuentro parece real, aterrador y escalofriante.