Chef se hace viral por su pronunciación de una palabra en inglés

Esto ocurrió durante un episodio de su programa ‘Cook, Eat, Repeat’, en que la chef de 60 años está cocinando albóndigas de morcilla con leche grasosa.

En un momento, había que calentar la leche en el microondas y la forma como pronuncia la palabra en inglés (que debería ser algo así como ‘mai-cro-weiv’), ha desatado risa entre internautas.

Nigella Lawson saying 'Microwave' like this has made my Christmas already pic.twitter.com/ByXTDVIloq