Piloto ruso de Fórmula 1 publica video en que acosa a una mujer

El piloto ruso de Fórmula 1, Nikita Mazepin, elegido hace unas semanas para unirse al equipo Haas el próximo año y ser compañero de Mick Schumacher, publicó un video en sus redes sociales en que toca lascivamente a una mujer.

El clip en que puede verse al joven de 21 años sentado en un auto al lado de una joven a la que toca en el pecho mientras ella intenta impedirlo se hizo viral y generó indignación.

“Haas no aprueba el comportamiento de Nikita Mazepin en (este) video. Por si fuera poco, el simple hecho de que este video haya sido subido a las redes sociales es inaceptable. El caso será tratado internamente y no se harán más comentarios en este momento”, fue la reacción en un comunicado de la escudería estadounidense.

Mazepin más tarde borró el video original, que aún circula en redes sociales, y se disculpó. "Me gustaría disculparme por mis últimas acciones tanto por mi propio comportamiento inapropiado tanto como por el hecho de que se publicara en redes sociales. Lo siento por la ofensa que he causado y por la vergüenza que le he hecho sentir a Haas. Tengo que seguir unas normas como piloto de Fórmula 1 y reconozco que he decepcionado a mucha gente y a mí mismo. Prometo que aprenderé de esto", escribe el piloto en su publicación.

La joven en el video ha sido identificada como la modelo Andrea Del Val, quien asegura ser buena amiga de Nikita y que lo que sucede en el clip fue sólo una broma: "Sólo quería que sepan que Nikita y yo somos buenos amigos desde hace mucho tiempo y que nada de ese video era en serio en absoluto. Confiamos el uno en el otro mucho y ésta fue una forma tonta de bromear entre nosotros. Yo publiqué este vídeo en su cuenta como broma interna. Lo siento de verdad. Pedo dar mi palabra de que realmente es una buena persona y que no haría nada para hacerme daño o humillarme", cita el diario El Español.