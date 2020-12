Recuerdos del ayer

El pasado 21 de abril apareció en Google la anécdota contada por Héctor “El Bambino’’ Veira en su programa “Buenos muchachos’’ de la televisión argentina. El ex jugador del desaparecido equipo Laguna de 1971 a 1973 comentó que su compañero el guardameta Blas Sánchez jugó en estado de ebriedad en el partido contra América celebrado el 23 de enero de 1972 en el Estadio Azteca.

La anécdota en mención fue subida por holafutbolmx.com con el título “Blas Sánchez: El portero que jugó ebrio’’, en la cual Héctor Veira contó “que debido a la altura de la Ciudad de México el arquero Salvador Kuri del equipo Laguna enfermó y se optó por poner a Blas Sánchez en el arco, sin embargo, éste se encontraba ahogado en alcohol en la habitación del hotel, por lo cual sus compañeros hicieron de todo para regresarlo a la normalidad, cosa que resultó inútil’’.

Prosigue “El Bambino’’ con su relato: “Ya en la cancha y durante el calentamiento previo al partido, el árbitro Arturo Yamazaki preguntó a sus compañeros de equipo si su portero se encontraba bien, ya que era evidente el erróneo comportamiento del arquero’’.

Según Héctor Veira esa anécdota finalizó con una goleada de escándalo para la Ola Verde. De acuerdo a los testimonios y a la información recabada la historia que contó “El Bambino’’ es completamente falsa, producto de la imaginación del argentino, quien es tildado de mitómano por algunos de sus ex compañeros del equipo Laguna. Al respecto entrevisté a Salvador Kuri, arquero titular en la temporada 1971 - 1972, quien de manera categórica dijo que no es cierto nada de eso. “Al “Bambino’’ le gustaba mucho contar historias. No recuerdo haber estado enfermo y fue decisión del técnico que jugara Blas Sánchez’’, precisó.

Añadió que tampoco Héctor Veira fue capitán del equipo como aparece en su currículum publicado en Internet. “En qué cabeza cabe lo que cuenta, siempre fue muy hablador’’, reiteró.

El juego en mención se celebró el domingo 23 de enero de 1972 y de acuerdo a la información publicada al día siguiente por “El Siglo de Torreón’’ el América ganó por dos goles a cero con anotaciones del delantero Sergio Ceballos en remates de cabeza a los minutos 54 y 88.

La nota enviada por conocida agencia a “El Siglo’’ consigna que Blas Sánchez, portero del Laguna tuvo certeras intervenciones que le valieron los aplausos del público asistente al Estadio Azteca.

El Laguna alineó en esa fecha con Blas Sánchez, Francisco “El Oso’’ Ramírez, Pedro Salinas, Jorge Lasso, Sabas González, Alberto Rendo, Claudio Lostaunau, Carlos “El Nene’’ Piña, José Luis “El Loco’’ Aussin, Héctor “El Bambino’’ Veira y Juan José Jáuregui. De cambio ingresaron en el segundo tiempo Javier Barba por Aussin y Miguel Ángel Mico por Jáuregui.

El árbitro central del partido fue Domingo de la Mora, quien tuvo una buena actuación, y no Arturo Yamazaki, como dijo “El Bambino’’ Veira en su programa de televisión. Lo que no contó es que su salida del equipo Laguna se debió a sus faltas de indisciplina y a un problema extra cancha que tuvo y fue encubierto por la directiva.

César Marina Miravalle en su columna Comentarios Deportivos del lunes 24 de enero de 1972 publicada por “El Siglo de Torreón’’ consignó: “Por lo que vimos ayer del juego en la Capital, del cuadro lagunero los únicos que se salvaron de la quema general, fueron Blas Sánchez y Claudio Lostaunau’’.

PORTERO SERIO Y PROFESIONAL

Jaime Chávez Aguilar, ex jugador del desaparecido equipo Laguna, manifestó que Blas Sánchez fue un portero muy serio y profesional.

“Yo estaba en las Reservas del Laguna y lo recuerdo como una persona amigable y alegre. Para jugar los partidos oficiales usaba playeras de manga larga de cuello redondo, preferentemente de colores negro, rojo o azul marino. Era un buen portero, seguro de manos, excelentes reflejos y rápido’’.

Blas Sánchez nació el cuatro de febrero de 1943 en Juanacatlán, Jalisco, cuna de grandes futbolistas. A los 16 años empezó a entrenar en el Atlas de Guadalajara, de donde pasó al equipo Salamanca de Segunda División, en el cual debutó en 1960 profesionalmente.

De los Petroleros de Salamanca fue transferido al Irapuato de Primera División, en el cual jugó de 1961 a 1968, siendo un baluarte de la llamada Trinca Fresera, en la que jugó al lado de grandes jugadores como Max Villalobos, Jaime Belmonte, Mario Rey, Carlos Miloc y Alberto Etcheverry, entre otros. Disputó la titularidad del arco con Víctor Pérez, Vicente Alvirde e Ignacio Martínez.

En la temporada 1968 - 1969 fue contratado como refuerzo por el recién ascendido Laguna junto con el guardameta Pablo Guerrero para cubrir la portería de la Ola Verde junto con Rubén Villalpando. Cuatro temporadas jugó Blas Sánchez en la desaparecida Ola Verde, de 1968 a 1972.

En la temporada 1972 - 1973 fue transferido al equipo Pumas en la operación de venta del guardameta Francisco Castrejón al Laguna. El “cambio de aires’’ lo benefició y en el equipo universitario se consolidó como titular indiscutible de la portería unamita.

De 1972 a 1975 militó en el representativo de la UNAM, en seguida jugó en el equipo Aztecas de la naciente liga de futbol profesional de los Estados Unidos, en el cual se retiró en 1977 después de 17 años de actividad ininterrumpida.

En su vida personal contrajo matrimonio con la señorita Sara Loza García, con quien procreó cinco hijos: César, Carlos, Gilberto, Cecilia y María Sánchez Loza, de ellos Carlos jugó de portero en el equipo Chivas Tijuana de Segunda División.

Actualmente su nieto Blas Sánchez Barba, hijo de Carlos, es guardameta titular del equipo Gorilas de Juanacatlán de Tercera División Grupo X. Otro de sus nietos, Leonardo Sánchez Barba, juega de medio de contención en el mismo equipo.

Blas Sánchez falleció el 26 de octubre de 1999. Este esforzado arquero tapatío será siempre recordado por su entrega profesional en los equipos donde militó. ¡Hasta el próximo miércoles!

Sergio Luis Rosas//[email protected]