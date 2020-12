Dado que esta semana empezaron los informes de los alcaldes coahuilenses, llamó la atención el recuento de los daños… Perdón, de resultados que presentaron Manolo Jiménez, mandamás de la “capirucha” del sarape, y Jorge Zermeño Infante, de la Perla de La Laguna. Nuestros subagentes ociosos, que ya quieren mejor entretenerse decorando el pinito navideño, nos comentaron que el “Chico Maravilla” presumió a más no poder todo lo que hizo de la mano de su jefe… Digo, del gobernador Miguel Riquelme: que la rehabilitación del Parque Mirador Saltillo, la construcción del Multideportivo El Sarape, la modernización del sistema de alumbrado a luminarias LED, que si el programa “Echados Pa’ delante” para respaldar a microempresarios flagelados por la pandemia; o en seguridad la compra de patrullas, armamento, uniformes para los policías…

En fin, hasta cacareó que gastó 250 milloncillos nomás en obras de bacheo, pavimentación, drenaje pluvial y sanitario, y que para atender la pandemia creó el call center, con lo que no dejó de agradecer al Gobierno de Coahuila por casi casi hacerle lucir gran parte del informe las ventajas de cogobernar una capital. Por su parte, el alcalde Zermeño aseguró entre lo más relevante que Torreón dejó de ser la “ciudad de los baches”, arregló más de 50 plazas, como La Tortuga en Torreón Jardín, hubo “múltiples” pavimentaciones en más de 200 calles, se cambiaron algunos semáforos, se arreglaron más de 50 escuelas, se mantuvo en operaciones la Academia de Policía y construye una guardería para los hijos de policías, así como la compra de patrullas y motos; y presumió que se rescataron edificios históricos como el Perpetuo Socorro. Por lo pronto los empresarios instaron al alcalde a no descuidar la seguridad, agradecieron los “remozamientos”, pero pidieron obras de relevancia, de magnitud, pues.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de traductor de lenguas muertas, nos reportan que quien ahora decidió incursionar en el mundo de los guías turísticos fue el “góber” de la provincia de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quien anduvo paseando por Torreón al embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau, con la intención de que probara delicias culinarias como las gorditas de horno, los duritos de la Alameda y las aguas celis de la Plaza de Armas; y de paso amarrar las relaciones comerciales con el vecino país, que con tanto recorte que ha recibido del Gobierno federal, ya anda viendo al país del norte como una salida para mejorar el oscuro panorama económico en la entidad. Con el “colmillo” que tiene el inquilino del Palacio Rosa para tejer relaciones, integró una agenda completa en la que se abordaron temas como la seguridad y la infinidad de áreas de oportunidad que tiene la entidad en el marco del T-MEC, sobre todo cuando comparten una amplia franja fronteriza en las ciudades de Acuña y Piedras Negras. Mientras llevó al embajador a que conociera el Cristo de las Noas y el parque ecológico del Cerros de las Noas, que, al igual que el Metrobús, uno de estos años terminará el flamante secretario de infraestructura, Gerardo Berlanga, don Miguel aprovechó para presumir que la provincia cuenta con una mano de obra calificada, buena conectividad y es líder en el sector automotriz, entre otras ventajas que lo hacen un estado competitivo y que pese a la pandemia no ha detenido su marcha. Mister Landau quedó tan fascinado que se desvivió en elogios para la ciudad en sus redes sociales; también se reunió con representantes de importantes sectores productivos en La Laguna, como el minero, de alimentos y el rubro automotriz. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos reportaron también que el mandamás coahuilense no paró de enseñar los resultados de una casa encuestadora, de esas que cobran caro por sus servicios a modo, que lo ubicó de nueva cuenta entre los cinco mejores clientes… Perdón, gobernadores mejor calificados del país, en la cuarta posición, superando así a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eso sumado a que Coahuila fue elegida por el Gobierno federal para ser un nodo en la aplicación de las vacunas contra el funesto COVID-19 en su primera etapa; todo indica que don Miguel tendrá una aplacible Navidad.

***

El “espinoso” tema de las alianzas partidistas que andan tejiendo algunos suspirantes a cargos de elección popular para tundir a Morena en las elecciones de junio de 2021, como era de esperarse, se llevarán a cabo entre el resucitado Partido Revolucionario Institucional, lo que queda del Partido Acción Nacional y el devaluado Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional, haciendo de una vez y de forma anticipada parte de la campaña al partido de moda que ahora podrá presumir que eso del “PRIAN” sí era cierto. En lo que respecta a la provincia de Coahuila, el tema de las alianzas tienen con el “Jesús” en la boca a uno que otro suspirante que aspira a buscar una beca en el Congreso de la Unión durante la próxima legislatura y también en lo que respecta a las alcaldías. Varios de los que ya se soñaban en una curul o despachando en los edificios municipales como que ya empezaron a comerse las uñas. Según nuestros subagentes, que deambulan por los corrillos del Palacio Rosa, lo más reciente es que no hay todavía nada para nadie y dependerá de los “acomodos” que se vayan haciendo, así que van a seguir por lo menos hasta Navidad con sus ataques de ansiedad.

***

Y el que de plano se voló la barda y agotó su presupuesto para colocar espectaculares por todo Torreón, con fotos de su mejor perfil, fue el diputado local Marcelo Torres Cofiño, que la noche del pasado lunes presentó su Tercer Informe de Resultados. Aun en sectores donde no le corresponde, también instaló su publicidad y sin escatimar. Nuestros subagentes se quedaron boquiabiertos con lo consignado por el panista en su recuento, que lo hacen ver prácticamente como el artífice de la política de seguridad y económica del Estado, pues asegura haber desarrollado acuerdos, aunque no aclaró con quién, ni dónde, ni cuándo, para atraer inversión de empresas a Torreón y que además ha exigido “lo que a Coahuila le corresponde”. El candidato… Digo, el diputado panista además comentó que también impulsó el programa “Salvemos Changarros” e hizo una propuesta para donar órganos en forma expresa. El albiazul nomás no se resigna a que las dos o tres propuestas que impulsó, lo mismo sus fotos comiendo gorditas en los puestos de la calle, fueron a la luz de sus intensos deseos por aparecer en la boleta electoral para la presidencia municipal de Torreón, que ya se le iban difuminando luego del escándalo generado por la boda de su hijo en los días que los contagios de coronavirus azotaban la ciudad; y más ahora, con las “alianzas” que supuestamente hará el PRI con su partido y el PRD para las próximas elecciones.

***

Quienes ya andan poniendo el carbón para la carne asada electoral son algunos operadores del partido de moda (Morena) en la “capirucha” del esmog, que ni tardos ni perezosos ya tienen definidos sus gallos para las elecciones del próximo año en Coahuila; y es que tras la paliza que les arrimaron sus primos lejanos del tricolor en la provincia, nuestros subagentes, disfrazados de quesadillas sin queso, nos reportan que por los rumbos de Palacio Nacional un numeroso grupo anda lanzando sendos dardos envenenados con fuego amigo a dos pupilos consentidos de la jefaza Yeidckol Polevnsky, el senador taurino-carbonero Armando Guadiana Tijerina y el ex “hooligan” panista Luis Fernando Salazar, quienes ya tienen casi un pie en la próxima boleta electoral. A decir de los inconformes, raros en ese partido, lo que buscan es regresar a competir al flamante exregidor Nacho Corona, y de paso promover como candidata por el Movimiento de Degeneración… Perdón, Regeneración Nacional a la alcaldía de Torreón a la doctora Miroslava Sánchez, más conocida en el bajo mundo de las pandemias como #LadyMedicinaAlternativa; usted recodará por qué. A decir de los subagentes, con doctorado en la cosa política, andan muy perdidos los morenos de la capital y no saben nada de las alquimias electorales que han realizado los “estrategas” en Coahuila. Habrá que ver si les alcanzan esos candidatos; si no, tendrán que recurrir a su “as bajo la manga “, aunque usted no lo crea, el exalcalde panista José Ángel Pérez, que aun cuando da risa no se raja