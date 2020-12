Medidas contra el COVID-19 en Coahuila seguirán tras vacunación

El Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Salud, informaron que las restricciones sanitarias continuarán, ya que la vacunación COVID se realizará por etapas.

De acuerdo a la planeación del Gobierno Federal estas para el 2022 se completará el esquema de vacunación.

Una vez que se anunció el esquema de vacunación, el Secretario de Salud Roberto Bernal indicó que "el bienestar de los coahuilenses es un asunto de la más alta prioridad para el Gobierno del Estado, más aún en esta época de pandemia, por eso se realizaron las gestiones necesarias para que la vacuna que combate el COVID-19 se aplique en Coahuila a partir de este mismo mes".

Coahuila y la Ciudad de México son las dos entidades seleccionadas para iniciar con la vacunación. Se tendrá un total de 125 mil dosis de la vacuna de Pfizer durante su primera fase, la cual va dirigida al personal médico.

La vacuna llegará directamente de Estados Unidos vía área durante la tercera o cuarta semana de este mes de diciembre.

CONFIRMA GOBERNADOR

El Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme confirmó que se recibirán un dotación inicial de 17 mil dosis de vacunas contra el Covid-19 para finales de este año, además de considerar como una muy buena noticia para Coahuila que el Gobierno Federal haya designado como nodo para la distribución de la vacuna en toda la región noreste del país.

"Hoy en la mañana (ayer) fue confirmada, tanto por el Secretario de Salud a nivel Federal como por el propio doctor Hugo López Gatell, también dejaron en claro que inicia primero con el personal médico de toda la región norte en esa primera etapa que podrá iniciar en los próximos días y que será aplicada a través del personal del ejército Mexicano y también resguardada", señaló Riquelme Solís.

Manifestó estar de acuerdo en la logística que ha planteado el Gobierno Federal y se ponía a las órdenes para poder complementar lo necesario en la operación de la aplicación de la vacuna; además de asegurar que Coahuila está listo.

"Me decían que si les creía, bueno pues, la verdad es que en el tema de la vacuna todos estamos esperando que esto sea realidad y no me atrevería a estar discutiendo y pelando algo que finalmente buscamos los mexicanos y los coahuilenses, y que estaba a la disposición mi gobierno para trabajar de manera coordinada y que inicien lo antes posible de una manera muy ordenada y programada la aplicación de la vacuna en Coahuila y nos da mucho gusto que hayan seleccionado a nuestra entidad", dijo Riquelme Solís.

La vacuna será gratuita y universal, aplicándose de manera paulatina en 5 fases hasta alcanzar a toda la población en la entidad.

Cabe mencionar que se requieren dos dosis. La segunda se aplicará a los 21 días.

El Gobierno federal anunció que las Fuerzas Armadas ayudarán en la aplicación de la vacuna para mantener el orden.