Agenda ambiental pendiente (I)

En vísperas de que finalice cada año vale la pena reflexionar sobre los asuntos pendientes que conforman la agenda pública de la Comarca Lagunera. Uno de sus componentes es la agenda ambiental, la cual comprende varios aspectos que difícilmente podríamos cubrir en un espacio como este que nos facilita este importante diario regional, por lo que la reflexión que haremos en estos días sólo contempla algunos de ellos de manera sucinta, unos porque llamaron más la atención u otros porque son determinantes en el desarrollo de nuestra región.

El año que está por terminar, históricamente atípico por el fenómeno de la pandemia con respecto a los anteriores, estuvo marcado por asuntos que debido a su carácter estructural constituyen rezagos a los cuales resulta muy difícil afrontar para resolverlos, se les sigue evadiendo y proponiendo alternativas que postergan su solución, como ocurre con el agua. Aunado al problema de contaminación con metales pesados, este año estuvo marcado por las protestas ciudadanas debido al insuficiente abasto de agua a las viviendas, situación agudizada por las elevadas temperaturas y las necesidades sanitarias que exigió la pandemia del COVID-19.

Hay otros que pareciera ser recientes porque ha sido durante los últimos años cuando se han abordado debido que empezaron a notarse con el crecimiento desordenado de la vivienda y las propias empresas de la zona metropolitana y a su vínculo con un problema global como es el cambio climático, el caso del aire atmosférico.

Asociado a esa expansión metropolitana y su impacto en la calidad del aire, se encuentra la movilidad urbana, donde si bien hay algunos avances no parece aún ser una prioridad en la política pública local, conllevando a que el automóvil continúe siendo el principal medio de transporte y no el transporte público o el no motorizado. El transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la región, una razón más de peso para que se le ponga atención a este asunto.

En la agenda pública tenemos otros asuntos que cobran relevancia durante las últimas dos décadas debido al ejercicio ciudadano-gubernamental que condujo a la declaratoria de nuevos espacios destinados a proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad local, la insuficiente atención a los mismos y el déficit de espacios verdes para la recreación de la población urbana provocaron crisis en uno de ellos, el Cañón de Fernández, por la invasión que sufrió debido la búsqueda de los mismos ante el confinamiento obligado por la pandemia.

Queda pendiente el caso de la gestión de residuos sólidos en espacios urbanos y rurales, que incluye no solo los municipales, o la gestión del agua urbana tanto en el abasto de agua potable para la población, el drenaje, el saneamiento y el reúso de las aguas residuales domésticas o industriales tratadas o de las que aún no se tratan, sin dejar de lado el manejo de las aguas pluviales, o el uso de los suelos agrícolas y urbanos, unos por aplicación de prácticas agrícolas inadecuadas y los otros por la propia expansión urbana, o de los mismos suelos no agrícolas y urbanos.

Un aspecto más es como los laguneros avanzamos, en el ámbito que nos corresponde, en la transición energética. Si bien la gestión de la energía es competencia federal, como algunos de los otros temas de la agenda pública, a nivel local podemos hacer cosas importantes desde la política pública impulsada por los gobiernos municipales y estatales, como desde la misma sociedad.

Esto nos lleva a incluir otros aspectos que en forma transversal se abordan en la agenda ambiental pero que implican un esfuerzo paralelo y coordinado con otros asuntos de índole económico-productivos, socio-cultural y políticos. Es el caso de la educación ambiental, la gobernanza ambiental y la equidad de género, mismos que también vale la pena abordar como parte de nuestra agenda para el desarrollo sostenible de la sociedad lagunera, tanto a nivel metropolitano como regional.

Si bien los gobiernos y los ciudadanos que habitamos en esta región aún no nos apropiamos de manera colectiva de la agenda para el desarrollo sostenible, esta se va construyendo en la medida que avance la investigación académica que proponga soluciones, sobre todo en los aspectos que requieren ser tratados por expertos, que los cargos públicos en las instituciones gubernamentales, las funciones gerenciales en las empresas y corporaciones privadas y los liderazgos sociales, sean ocupados por personas con visiones de largo plazo para que tomen las decisiones pertinentes y acordes con los estándares internacionales a que aspiramos los laguneros, pero también que los ciudadanos nos involucremos y participemos en la construcción de dicha agenda.