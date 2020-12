¿Qué tanto cuidas tu cuerpo, tu alimentación? ¿Estás consciente que el cuerpo es un vehículo para lograr tus objetivos? ¿Das siempre la milla extra?

El pasado mes de noviembre comenzamos nuestro programa de Vibremospositivo meditando con Marco Ortega, coach ejecutivo y vida, quien nos habló sobre la ley de dar, creando un estado de felicidad y brindando amor por medio de una visualización.

Nuestra gran invitada fue Ligia Madrigal, atleta costarricense, que se prepara para subir el Monte Everest.

Desde pequeña hace ejercicio y descubrió que lo que más le gusta es correr.

Es una persona muy disciplinada y comprometida, se prepara al 100%, porque le gusta dar todo de sí. Toma los retos con mucha responsabilidad.

Ligia visualiza ser la primera mujer costarricense en escalar el Monte Everest, para ello, está entrenando con todo lo que tiene, aunque la pandemia le impidió subirlo este año.

Para esto ella se está preparando física y emocionalmente. Físicamente ella sube montañas, hace carreras, utilizando ropa y materiales más pesados de los que está acostumbrada. Subió el Pico de Orizaba en México y llegó a la cima sintiéndose muy bien, muy segura.

Ligia siempre intenta visualizarse y verse como le gustaría estar.

Emocionalmente, sabe que tiene que calmar su energía, crear una mentalidad de mayor paciencia.

Ligia planea cumplir su sueño en mayo del 2021.

Con el tema de la pandemia, se canceló una competencia que tenía en Italia, eso le bajó el ánimo, pero luego empezaron a hacer retos con sus amigos de la cuadra y se propusieron hacer 6.7 km por hora y el que no llegaba quedaba eliminado.

En esta pandemia mucha gente empezó a hacer ejercicio, caminar, correr, familias enteras y eso a Ligia la pone muy contenta, ver que la gente empieza a trabajar en su salud.

Para sus carreras escucha mucha música en su iPod, no tiene un género en particular si no que le gusta escuchar de todo un poco.

El montañismo es un deporte en equipo, aunque ella está sola en la carrera, todo lo que está detrás de ella es un equipo, su familia y amigos que la apoyan, los que la motivan.

Ligia nos comenta que siempre van a pasar cosas buenas y malas, no hay que darse por vencido hay que reinventarse constantemente y hacer deporte es un gran beneficio para nosotros, no solo físico si no mental. No hay que olvidarnos de que forme parte de nuestra rutina y estilo de vida.

Gracias Ligia por inspirarnos, por demostrarnos que, aunque los sueños se pongan en pausa, nada nos impedirá alcanzarlos si somos disciplinados y damos la milla extra. Gracias por darnos el ejemplo de que un estilo de vida saludable nos hace sentirnos mejor y venir a este mundo a escalar cualquier montaña… nos vemos en la cima

