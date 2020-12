Israel Castro emocionado por la final de Liga MX

Sentimientos encontrados fueron los que vivió Israel Castro. El ex de Pumas, y ex de Cruz Azul, no pudo dejar de sonreír por la gesta heroica que hicieron los universitarios al marcar cuatro goles y llegar a la final, como tampoco sufrir por el enésimo fracaso de los cementeros.

Pero concentrándose en su alma máter, el Universidad Nacional, el ahora auxiliar técnico del Toledo de España, no puede dejar de asombrarse y decir: "Pumas rompe esquemas". Hoy más que nunca, "por mi raza hablará el espíritu. El golpe anímico después del primer juego fue muy grande, pero vinieron de atrás, ese es el espíritu que se le inyecta al jugador de los Pumas". En el análisis, ve clave para los auriazules los movimientos alrededor de sus delanteros. De igual forma, reconoció que en la serie por el título, "podemos decir que el León es el que tiene el papel de gran favorito, pero a la hora del juego no se puede descartar nada. "Será una buena final, los dos han hecho los merecimientos para estar donde están y ojalá gane el mejor, aunque se tenga una preferencia por lo vivido en los Pumas".